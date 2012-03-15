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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۳

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توزیع میوه طرح تنظیم بازار در استان مرکزی آغاز شد

توزیع میوه طرح تنظیم بازار در استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: توزیع میوه طرح تنظیم بازار شب عید در سراسر استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تقاضای عمومی برای خرید اقلام پرمصرف این ایام مانند میوه و تره بار، توزیع میوه های طرح تنظیم بازار از 24 اسفند در سراسر استان آغاز شد.

این میوه ها شامل سیب قرمز، سیب زرد و همچنین پرتقال است که در 18 مرکز توزیع در سطح شهر اراک در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

انبار هر کالا احتکار است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اینکه نگهداری کالا جرم محسوب نمی شود، گفت: هر کالایی که به قصد عدم عرضه نگهداری شود احتکار محسوب می شود.

علیرضا زاوشی افزود: 220 انبار در سطح استان مرکزی شناسایی و دارای شناسنامه شده اند.

وی ادامه داد: در ایام نوروز هتل ها در سطح استان 10درصد و اتوبوس ها بین شهری 20 درصد افزایش قیمت دارند که این روند فقط تا پایان ایام نوروز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1560522

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