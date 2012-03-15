لزوم نگاه عدالت محور به سلامتی سالمندان

سوسن فدایی در گفتگو با مهر با اشاره به مقاله جامعه سالم ضامن سلامت سالمندان، افزود: اگر نسل حاضر در راستاى توسعه همزمان اجتماعى و اقتصادى فعال نشود وضع سالمندى مصیبت بارتر می‌شود.

وی بیان داشت: بررسی هرم‌های سنی جمعیت در مناطق مختلف دنیا این واقعیت را گوشزد می‌سازد که افزایش امید به زندگی و گستردگی افراد سالمند در هرم‌های جمعیتی به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، ضرورت توجه به نیازهای روانی و جسمانی سالمندان را صد ‌چندان می‌کند.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: اکنون دیگر نمی‌توان سالمندی را که در گوشه‌ای آرام گرفته و مشکلی ایجاد نمی‌کند، برخوردار از سلامت کامل دانست چراکه کارکرد اجتماعی فرد و نقش مؤثر وی در مبادلات بین فردی، شاخص حایز اهمیتی در تعیین میزان سلامت جسم و روح وی است.

وی افزود: نگاه عدالت محور به مقوله سلامت افراد سالمند، این باور را در ذهن ما تقویت می‌کند که سالمندان نیز همانند سایر اقشار جامعه می‌بایست با بهره‌گیری از امکانات نظام سلامت، فعالانه در پرورش قوای جسمی و روانی خویش تلاش کنند.

فدایی ادامه داد: بنابراین دسترسی کامل آنان به خدمات بهداشتی، مراقبتی، رفاهی و آموزشی، ضرورت تحقق این اصل مهم به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در کشور امید به زندگى در حال افزایش است که این امر در آینده، نسبت بازنشستگان و کهنسالان را در جامعه زیاد مى کند.