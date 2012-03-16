نماز جماعت شکرانه 12 فروردین در دماوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاء الدینی در آخرین جلسه شورای اداری سال 90 شهرستان دماوند در سالن فرمانداری شهرستان که عصر پنج شنبه با حضور فرماندار، ائمه جمعه و تمامی مسئولان شهرستان در محل فرمانداری دماوند برگزار شد، با اشاره به تقارن روز جمهوری اسلامی با ایام فاطمیه(س) افزود: روز 12 فروردین هر ساله تحت الشعاع روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات نوروزی مردم قرار می گیرد و آن طور که شایسته است مورد تکریم و تجلیل واقع نمی شود.

روز جمهوری اسلامی به هفته جمهوری اسلامی تبدیل شود

وی پیشنهاد داد که روز جمهوری اسلامی به هفته جمهوری اسلامی در تقویم کشور تبدیل شود و ادامه داد: با این اقدام می‏ توان نقطه اوج هفته جمهوری اسلامی را روز 20 فروردین و گرامیداشت توفیقات فناوری هسته ‏ای کشور قرار دارد.

امام جمعه دماوند سپس خواستار برخورد با هنجارشکنان نوروزی در این شهر شد و به این افراد هشدار داد و گفت: دماوند پناهگاه مؤمنان بوده و خطه ‏ای است که افراد مؤمن فراری و خسته از محیط‏های آلوده، آن را برای دمی آسایش عرفانی انتخاب می ‏کنند.

استقرار دماوند در مسیر شاهراه سه استان گاهی عامل آسیب ‏زای اجتماعی است

وی ادامه داد: استقرار دماوند در مسیر شاهراه سه استان بزرگ کشور گاهی خود عاملی آسیب ‏زا به لحاظ امور اجتماعی محسوب می‏ شود از این رو مردم دماوند واهمه دارند که خدای نکرده مرفهان بی ‏درد، این دیار مذهبی را به محل فسق و فجور خود تبدیل کنند.

حجت الاسلام علاءالدینی خطاب به هنجارشکنان اجتماعی در دماوند گفت: افرادی که قصد و نیت هنجارشکنی در شهرستان دماوند را دارند، آگاه باشند که مردم و مسئولان این شهرستان با تمام توان در مقابل آنها می ‏ایستند.

وی با تأکید بر لزوم حفاظت کافی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان افزود: مسئولان و ماموران انتظامی شهرستان دماوند باید مواظب مبادی ورودی و خروجی شهرستان باشند؛ البته نباید همه بار ایجاد امنیت در منطقه را بر دوش ماموران انتظامی گذاشت و همه باید در این امر سهیم باشند.

امام جمعه دماوند افزود: مردم باید با توجه به تذکرات مسئولان حوزه انتظامی کشور، استان و منطقه که به کرات از طریق رسانه‏های تصویری، شنیداری و نوشتاری تبیین می ‏شود، گوش فرا دهند.