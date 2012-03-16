قتل پسر دانش آموز در مدرسه/ محاکمه زن هفت تیرکش

قتل پسر دانش آموز در مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، دستگیری پسر دانش آموزی که همکلاسی خود را در مدرسه دانش آموزان استثنائی با ضربه کارد به قتل رسانده بود از خبرهای مهم این هفته بود.

ماموران پلیس آگاهی استان قزوین پس از اطلاع از ماجرا راهی محل شده و با پیکر بی جان پسر جوانی روبرو شدند که با ضربه های کارد از پا درآمده بود. مقتول از دانش آموزان مدرسه دانش آموزان استثنائی بوده که در جریان درگیری با یکی از همکلاسی های خود با ضربه کارد او به قتل رسیده بود. متهم 20 ساله به نام محمد نیز پس از این جنایت از مدرسه گریخته بود.

مقتول و محمد از مدتی قبل با هم اختلاف شدیدی داشته و چند بار با یکدیگر درگیر شده بودند. محمد یک بار نیز چند ماه قبل مقتول را با ضربه کارد مجروح کرده بود که با رضایت خانواده مقتول از مجازات رها پیدا کرده بود.

متهم به قتل که ناشنوا است پس از دستگیری و انتقال به اداره آگاهی با کمک یکی از معلمان مدرسه تحت بازجوئی قرار گرفت و به قتل دوستش به خاطر اختلافات قدیمی اعتراف کرد.

افشای سناریوی دروغین مرد همسرکش

در این هفته همچنین سناریوی دروغین مرد جوان برای مخفی کردن قتل همسرش در ساحل میانکاله در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی فاش شد.

ظهر روز دو شنبه مسوولان بیمارستانی در شهرستان تالش با ماموران پلیس تماس گرفته و از مرگ مرموزی زن جوانی در آنجا خبر دادند. تیم جنائی با بررسی جسد زن 27 ساله با آثار کبودی بر روی گردن او روبرو شدند که این موضوع احتمال خفگی زن جوان را مطرح کرد.در ادامه همسر این زن دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد که در جریان تحقیقات گفت: همسرم به دلیل مشکلات روحی با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود که سریع او را به بیمارستان رساندم اما پزشکان اعلام کردند او جان باخته است.

کارآگاهان که متوجه تناقض گوئی های متهم شده بودند به بازجوئی از او ادامه دادند که متهم سرانجام اعتراف کرد، روز حادثه به خاطر اختلافاتی که با همسرش داشته او را به سواحل میانکاله برده و در آنجا زن جوان را با روسری خفه کرده است. متهم سپس برای صحنه سازی پیکر بی جان او را به بیمارستان برده و مدعی شده بود همسرش خودکشی کرده است.

مرگ ناگهانی پشت میز کار

در این هفته مرگ ناگهانی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ خبرنگاران حوادث و پلیس را شوکه کرد.

سرهنگ محمد نظری که به مرد همیشه خندان پلیس آگاهی معروف بود ساعت 11 صبح دوشنبه پشت میزش کارش دچار حمله قلبی شد. او بلافاصله به بیمارستان بهارلو منتقل شد که در آنجا جان سپرد. اطلاع رسانی و همکاری با خبرنگاران در پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از زمان انتصاب سرهنگ نظری به این سمت متحول شد و وی همیشه همکاری نزدیکی با خبرنگاران داشت.

دو برادر طلافروش قربانی دزدان مسلح

دزدان مسلح در این هفته با دستبرد به یک طلافروشی در اصفهان دو برادر طلافروش را به رگبار بستند.

عقربه های ساعت 8 شب یکشنبه را نشان می داد که سه سارق نقابدار وارد یک مغازه طلافروشی در خیابان ملت اصفهان شدند. دزدان که مسلح به اسلحه های کلاش و کلت بودند با تهدید دو مرد طلا فروش از آنها خواستند هر چه طلا در مغازه دارند در کیف آنان بریزند. سارقان مسلح وقتی با مقاومت دو برادر طلافروش روبرو شدند به سوی آنها تیراندازی کرده و بدون سرقت از محل گریختند. در جریان این تیراندازی برادر کوچکتر که 28 سال سن داشت بر اثر شدت جراحات جان سپرد و برادر 38 ساله نیز بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که او نیز در آنجا جان باخت. پس از اطلاع موضوع به پلیس بلافاصله چند تیم از ماموران پلیس آگاهی راهی محل حادثه شده و تحقیقات در این رابطه را آغاز کردند. در جریان بررسی ها مشخص شد دزدان مسلح پس از این جنایت با موتور سیکلت از محل فرار کرده بودند که تحقیقات گسترده ای در این رابطه آغاز شده است.

پرونده زن هفت تیرکش در دادگاه

پرونده زن هفت تیرکش که پدر و پسری را با شلیکهای شبانه از پا درآورده بود به زودی در شعبه 74 دادگاه کیفری استان محاکمه می شود.

زن جوان ساعت 23 و 30 دقیقه شنبه 23 مهر امسال وارد آپارتمانی در اسلامشهر شد و با شلیک گلوله پدر و پسری را به قتل رساند و گریخت. کارآگاهان پلیس پس از بررسی صحنه جنایت و تحقیقات گسترده ردپای یک زن به نام ناهید را در این جنایت کشف کرده و او را دستگیر کردند. ناهید در نخستین بازجویی ها منکر قتل شد اما در ادامه پس از مشاهده دلایل و مستندات علمی - تخصصی پلیس چاره ای جز اعتراف ندید و گفت: از مدتی قبل با یکی از پسران حبیب اختلاف داشتم به همین خاطر تصمیم به قتلش گرفتم. شب حادثه نیز با در دست داشتن اسلحه برای کشتن او به خانه شان رفتم. البته برای اینکه شناسایی نشوم نقاب زده و لباس مردانه پوشیده بودم. اما هر چه در زدم جوابم را نداد چرا که می دانست برای کشتنش آمده ام. با بلند شدن صدای فریادم ساکنان ساختمان متوجه ماجرا شدند که تصمیم به فرار گرفتم. اما همان موقع پدر و برادر مرد مورد نظرم در مسیرم قرار گرفتند که مجبور به شلیک شدم.

در ادامه تحقیقات همسر ناهید نیز در این رابطه دستگیر شد. پس از بررسی های جنائی در دادسرا و بازسازی صحنه قتل از سوی زن هفت تیرکش بازپرس پرونده برای ناهید به اتهام مباشرت در دو فقره قتل عمد قرار مجرمیت صادر کرد. همسرش نیز به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شد.

