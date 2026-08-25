افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده در زنجان؛ تداوم هوای گرم

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان زنجان طی ساعات پیش‌ازظهر امروز قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش پوشش ابر در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد.

وی افزود: این شرایط جوی در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت و هرچند میزان پوشش ابر در برخی ساعات افزایش می‌یابد، اما در حال حاضر نشانه‌ای از فعالیت یک سامانه بارشی قابل‌توجه در استان مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: با وجود نبود سامانه بارشی مؤثر، با توجه به شرایط ناپایدار محلی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و محلی باران همراه با رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود دارد و این بارش‌ها ماهیت نقطه‌ای و محدود خواهند داشت.

رحمان‌نیا با تأکید بر اینکه بارش‌های احتمالی به صورت گسترده و فراگیر نخواهد بود، گفت: افزایش ابر در ساعات بعدازظهر بیشتر در مناطق مستعد رخ می‌دهد و در برخی نقاط ممکن است به شکل رگبار موقت باران و رعدوبرق خود را نشان دهد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: از نظر دمایی، تا پایان هفته همچنان هوای گرم در استان زنجان مستقر خواهد بود، هرچند دماها با شیبی ملایم روند کاهشی خواهند داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: بنابراین انتظار تغییر محسوس و ناگهانی در شرایط گرمایی استان وجود ندارد و روند کاهش دما تدریجی خواهد بود؛ از این رو همچنان تداوم هوای گرم در روزهای پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود.

رحمان‌نیا افزود: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای محلی و رعدوبرق، شهروندان در زمان فعالیت‌های طبیعت‌گردی و حضور در مناطق مرتفع، نسبت به تغییرات ناگهانی شرایط جوی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده ابرهای تندری از قرار گرفتن در فضای باز و نقاط مرتفع خودداری کنند.