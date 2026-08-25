به گزارش خبرنگار مهر، استاندار ایلام ظهر سه در آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی پارکینگ اربعین مهران اظهار کرد: احداث این نیروگاه گامی مؤثر و آینده‌دار در جهت پایداری شبکه برق، تأمین انرژی پایدار و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای است.

احمد کرمی تصریح کرد: این پروژه راهبردی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند انرژی خورشیدی استان ایلام، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور و حمایت از زیرساخت‌های پاک با سرمایه‌گذاری و اجرای شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف وارد فاز اجرایی شد.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تجدیدپذیر در نوار مرزی گفت: احداث این نیروگاه گامی مؤثر و آینده‌دار در جهت پایداری شبکه برق، تأمین انرژی پایدار، زمینه‌سازی برای صادرات برق و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی (۲ همت)، علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، نقشی کلیدی در ایجاد زمینه‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان مرزی مهران ایفا خواهد کرد.

لازم به ذکر است، این پروژه به‌صورت سایه‌بان در محوطه پارکینگ بزرگ اربعین نصب می‌شوند و ضمن تولید برق پاک، زیرساختی دو منظوره و کاربردی را در این گذرگاه مهم اربعین ایجاد می‌کنند.

مدیر فنی و مهندسی شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف گفت: طرح نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی مسیر زائران اربعین در ایلام با اعتبار دو هزار میلیارد تومان، سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

سینا شکوهی اظهار کرد: این طرح بزرگ خورشیدی در مسیر زائران کربلا ساخته می‌شود.

وی تاکید کرد: ساخت این نیروگاه سرآغاز رخدادهای بسیار خوبی در استان و کشور خواهد بود.

مدیر فنی و مهندسی شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف یادآور شد: اشتغال‌زایی، کمک به رفع ناترازی برق و توسعه همه‌جانبه استان از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است.

شکوهی صدر بیان کرد: تاکنون در کشور طرح نیروگاه خورشیدی در قالب سقف پارکینگ با این ظرفیت بزرگ (۲۰ مگاوات) ساخته نشده است.

وی اظهار کرد: این حرکت نوآورانه می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه انرژی‌های پاک در سراسر کشور باشد.

وی ادامه داد: شرکت اهداف در جای‌جای کشور از جمله استان‌های کرمان و اصفهان نیز ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست ساخت دارد.

وی درباره بودجه و زمان پایان طرح خورشیدی ایلام گفت: این نیروگاه با اعتبار دو هزار میلیارد تومان تا اربعین سال آینده افتتاح می‌شود.

شکوهی صدر افزود: روند مهندسی و تامین دستگاه‌ها و قطعه‌های این طرح از مدت‌ها پیش آغاز شده است و به زودی نشانه‌های اجرای کار در محل دیده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر طرح‌های انرژی در استان ایلام اشاره کرد و گفت: در شهر دهلران نیز یک نیروگاه حرارتی راه‌اندازی شده که اکنون حدود ۸۰ مگاوات برق پایدار و بدون قطعی تولید می‌کند.