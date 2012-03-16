خواستگاری با قتل دختر جوان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سه شنبه مسوولان بیمارستانی در غرب تهران با ماموران پلیس تماس گرفته و از مرگ مشکوک دختر جوانی در آنجا خبر دادند.

دقایقی بعد ماموران کلانتری گلستان خود را به آنجا رسانده و با جسد دختر جوانی به نام ندا روبرو شدند که با ضربه کارد از پا در آمده بود. مسوولان بیمارستان در جریان تحقیقات مدعی شدند ، دختر جوان دقایقی قبل در حالی که دچار خونریزی شدید شده بود از سوی خانواده اش به بیمارستان انتقال یافت که تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشد و ندا روی تخت جراحی جان سپرد.

ماموران تجسس کلانتری سپس به تحقیق از خانواده دختر جوان پرداختند که پدر او در بازجوئی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: امشب پسر جوانی همراه خانواده اش به خواستگاری دخترم آمد. پس از صحبت متوجه شدم او آمادگی ازدواج ندارد و خانواده اش از نظر فرهنگی با ما فرق دارند. به همین خاطر به آنها جواب منفی دادم و خواستگارها عصبانی خانه را ترک کردند. بعد از رفتن آنها متوجه شدم دخترم به خواستگارش علاقه شدیدی دارد. او از رفتار من ناراحت شد و قصد ترک خانه را داشت که من سد راهش شدم. نمی دانم چطور کارد آشپزخانه در دستانم آمد. در یک لحظه عصبانی شده و ضربه ای به او زدم. ندا غرق در خون روی زمین افتاد . سریع او را به بیمارستان رساندیم اما دیگر دیر شده بود.

پس از اطلاع ماجرا به قاضی شاهنگیان –بازپرس جنائی تهران- او دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد. متهم نیز برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

