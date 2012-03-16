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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

خواستگاری با قتل دختر جوان پایان یافت

خواستگاری با قتل دختر جوان پایان یافت

مرد میانسال وقتی به خواستگار دخترش جواب منفی داد نمی دانست این جواب به قیمت جان دختر جوان تمام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سه شنبه مسوولان بیمارستانی در غرب تهران با ماموران پلیس تماس گرفته و از مرگ مشکوک دختر جوانی در آنجا خبر دادند.

دقایقی بعد ماموران کلانتری گلستان خود را به آنجا رسانده و با جسد دختر جوانی به نام ندا روبرو شدند که با ضربه کارد از پا در آمده بود. مسوولان بیمارستان در جریان تحقیقات مدعی شدند ، دختر جوان دقایقی قبل در حالی که دچار خونریزی شدید شده بود از سوی خانواده اش به بیمارستان انتقال یافت که تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشد و ندا روی تخت جراحی جان سپرد.

ماموران تجسس کلانتری سپس به تحقیق از خانواده دختر جوان پرداختند که پدر او در بازجوئی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: امشب پسر جوانی همراه خانواده اش به خواستگاری دخترم آمد. پس از صحبت متوجه شدم او آمادگی ازدواج ندارد و خانواده اش از نظر فرهنگی با ما فرق دارند. به همین خاطر به آنها جواب منفی دادم و خواستگارها عصبانی خانه را ترک کردند. بعد از رفتن آنها متوجه شدم دخترم به خواستگارش علاقه شدیدی دارد. او از رفتار من ناراحت شد و قصد ترک خانه را داشت که من سد راهش شدم. نمی دانم چطور کارد آشپزخانه در دستانم آمد. در یک لحظه عصبانی شده و ضربه ای به او زدم. ندا غرق در خون روی زمین افتاد . سریع او را به بیمارستان رساندیم اما دیگر دیر شده بود.

پس از اطلاع ماجرا به قاضی شاهنگیان –بازپرس جنائی تهران- او دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد. متهم نیز برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1561079

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