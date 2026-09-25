مرادی: تکمیل کریدورهای ارتباطی هرمزگان نیازمند تأمین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح جمعه در آیین افتتاح پل‌های آسیب‌دیده هرمزگان با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی، معاونان این وزارتخانه، مدیران استانی و محمد آشوری استاندار هرمزگان، اظهار کرد: حضور میدانی وزیر راه و شهرسازی در نقاط مختلف کشور و به‌ویژه حضور سریع پس از حادثه در هرمزگان، همراه با دستورهای لازم برای آغاز عملیات بازسازی، موجب شد امروز شاهد ثبت یک رکورد در اجرای این پروژه‌ها باشیم.

وی افزود: این اقدام حاصل یک کار جمعی و تیمی بود که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مجموعه مدیریتی استان و استانداری هرمزگان به نتیجه رسید و جای قدردانی دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان، بیان کرد: هرمزگان یکی از استان‌های پردرآمد کشور است و مردم از نمایندگان می‌پرسند چه میزان از درآمدهای استان برای توسعه و رفع مشکلات زیرساختی آن هزینه می‌شود.

مرادی ادامه داد: در حوزه راه‌ها، با وجود اقدامات خوبی که انجام شده، همچنان با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم و باید برای رفع این مشکلات، تأمین اعتبار و پشتیبانی جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به محور کهورستان به لارستان، این مسیر را یکی از کریدورهای مهم و پرتردد منطقه دانست و گفت: روزانه حدود ۵۰۰ دستگاه نفتکش از این مسیر عبور می‌کنند و اهمیت این محور در جابه‌جایی بار و ارتباط هرمزگان با استان فارس و دیگر نقاط کشور بسیار بالاست.

مرادی با گرامیداشت یاد شهید مویدی که پل افتتاح‌شده به نام وی نامگذاری شده است، افزود: این شهید بزرگوار در مسیر انجام وظیفه و برای خدمت‌رسانی جان خود را از دست داد و امروز خانواده وی نیز در این مراسم حضور دارند.

وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با جدیت در حال اجرای پروژه‌های راهسازی است، تصریح کرد: این پروژه‌ها برای تکمیل نیازمند تأمین اعتبار و پشتیبانی مالی هستند و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی در این زمینه حمایت لازم را انجام دهد.

ضرورت تسریع در تکمیل مسیرهای پرتردد

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین به یکی دیگر از محورهای مهم استان اشاره کرد و گفت: در مسیر دیگری که مورد بازدید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت، پیمانکار پروژه با وجود مشکلات مالی، کار را متوقف نکرده و با سرعت در حال اجرای عملیات است.

مرادی افزود: تفاهم‌نامه‌ای نیز میان معاونان وزارت راه و شهرسازی و استانداری هرمزگان به امضا رسیده و مورد تأیید وزیر قرار گرفته است که انتظار داریم با تسریع در اجرای تعهدات مالی، این مسیر پرتردد هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی با قدردانی از پیمانکاران فعال در پروژه‌های راهسازی هرمزگان، خاطرنشان کرد: برخی پیمانکاران در پروژه‌های بزرگ ارتباطی میان هرمزگان، فارس و کرمان فعالیت می‌کنند و با وجود محدودیت‌های مالی، اجرای پروژه‌ها را متوقف نکرده‌اند؛ بنابراین باید مطالبات آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

نهضت ملی مسکن نیازمند حمایت بیشتر

مرادی در ادامه با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن در هرمزگان، اظهار کرد: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به‌عنوان یکی از اهداف مهم دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته است، اما افزایش قیمت‌ها موجب شده پیمانکاران و متقاضیان با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی افزود: پیمانکارانی که اجرای پروژه‌های مسکن را آغاز کرده‌اند، با افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه هستند و از سوی دیگر، متقاضیان نیز در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از متقاضیان مسکن، گفت: با شرایط موجود، برای یک جوان تأمین مسکن بدون حمایت دولت بسیار دشوار است و لازم است دولت در کنار جوانان قرار گیرد و برای رفع این مشکل تدابیر مؤثری اتخاذ کند.

ضرورت تداوم حمایت از بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

مرادی در بخش پایانی سخنان خود به بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در استان هرمزگان خانه‌هایی داشتیم که میزان آسیب آنها از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده و بازسازی آنها نیازمند حمایت و پشتیبانی است.

وی با اشاره به وضعیت ساکنان ابوموسی افزود: با حمایت استاندار هرمزگان برای بخشی از این افراد سرپناه فراهم شده است، اما همچنان برخی از آنها نیازمند حمایت هستند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سفر وزیر راه و شهرسازی به ابوموسی، ساخت ۱۲۰ واحد مسکونی مورد تعهد قرار گرفت که پس از وقوع جنگ، شرایط اجرای آن تغییر کرد؛ انتظار داریم این تعهد با حمایت وزارت راه و شهرسازی دنبال شود تا بتوانیم این مشکل را در بندرعباس نیز حل کنیم.