حذف بنیامین فرجی با شکست برابر حریف هندی

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد و طی آن بنیامین فرجی برابر شاه مانوش از هند تن به شکست ۴ بر صفر داد.



در این مسابقه که انتظار می رفت بنیامین فرجی بتواند با شکست حریف هندی راهی مرحله یک هشتم نهایی شود، ملی پوش کشورمان با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۵ مغلوب شد و از دور مسابقات انفرادی کنار رفت.



در رقابت های امروز (جمعه سوم مهر) تنیس روی میز ملی پوشان ایران، ابتدا تیم دوبل بنیامین فرجی و آرین غفاری با شکست برابر قزاقستان از دور مسابقات کنار رفتند اما تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان با برتری برابر دیگر تیم دوبل قزاقستان راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند که در این مرحله باید به مصاف تیم دوبل هنگ کنگ بروند.



ستایش ایلوخانی هم در بخش انفرادی بانوان با شکست برابر حریف ژاپنی از دور مسابقات کنار رفت. در بخش انفرادی مردان نوشاد عالمیان با برتری برابر حریف سنگاپور به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.



هدایت تیم تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است و هدایت تیم بانوان را سیما لیموچی برعهده دارد. علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم های ملی تنیس روی میز ایران را همراهی می کند.