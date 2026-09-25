به گزارش خبرگزاری مهر، عدم وجود فضای مناسب برای اقامه نماز جماعت در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، دغدغهای بود که جمعی از دانشجویان را به فکر انداخت تا دست به کار شوند؛ آنها دنبال مکانی بودند تا بتوانند علاوه برا اقامه نماز جماعت به انجام فعالیت هایی در راستای اهداف یک دانشگاه تراز ایرانی اسلامی بپردازند .فضایی که از سال 1400 نیمهکاره مانده بود و حالا میتوانست با همت دانشجویان به محلی برای حضور و برگزاری نماز جماعت تبدیل شود.
در همین راستا، جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در قالب یک اردوی جهادی، نزدیک به ۱۵ روز است که مشغول آمادهسازی این مسجد هستند. نکته قابل توجه، حضور داوطلبانه دانشجویانی است که بسیاری از آنها تهرانی نیستند و برای مشارکت در این کار، از شهرهای مختلف خود را به دانشگاه رساندهاند.
شرکتکنندگان این اردو از ورودیهای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و از رشتههای مختلف مهندسی و حتی غیر مهندسی دانشگاه تهران هستند؛ دانشجویانی که بخش قابل توجهی از روز خود را از صبح زود تا نیمه شب به کار در این پروژه اختصاص دادهاند تا پیش از آغاز سال تحصیلی، این فضای نیمهکاره به شرایط قابل استفاده برسد.
در طول این مدت، بخشهای مختلفی از عملیات آمادهسازی انجام شده است؛ خارج کردن ضایعات و نخالههای ساختمانی و دیوارکشی برخی قسمت ها انجام شده است. همچنین بخشی از گچکاری و فعالیتهای برقی در این مدت صورت پذیرفته است ؛ راهروهای برزنتی آماده شده و فرشها و موکتهای مسجد نیز شستوشو، نظافت و برای استفاده آماده شدهاند.
حاصل نزدیک به دو هفته تلاش، تبدیل یک فضای نیمهکاره و بلااستفاده به محیطی آماده برای اقامه نماز جماعت دانشجویان دانشکدگان فنی است؛ کاری که بیش از آنکه صرفاً یک عملیات عمرانی باشد، حاصل مشارکت و حضور داوطلبانه دانشجویانی است که بخشی از وقت و توان خود را برای آمادهسازی فضای دانشگاه اختصاص دادهاند.
همت بلند این دانشجویان به همینجا ختم نمی شود ، آنها در تلاش برای تامین بودجه مالی موردنیاز برای تکمیل کامل مسجد هستند تا مسجدی در شان دانشجویان دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ساخته شود .
قرار است آیین رونمایی و آغاز بهرهبرداری از این مکان، روز دوشنبه ۶ مهرماه با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شود؛ مراسمی که نقطه پایان این مرحله از آمادهسازی و آغاز استفاده دانشجویان از این فضای جدید خواهد بود.
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