به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هانیه رستمیان پس از کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر میکس گفت: خیلی خوشحالم که امروز توانستم دومین مدال آسیایی خود را کسب کنم.
وی تاکید کرد: در رشته میکس رقابت سختی بود و در مرحله مقدماتی عملکرد خیلی خوبی داشتیم و توانستیم رکورد ایران را در رقابتهای بین المللی بهبود ببخشیم.
رستمیان افزود: در مرحله فینال رقابت سختی داشتیم و کمی چالش داشتم ولی در نهایت توانستیم به مدال برنز دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: مدالم را به خانوادهام تقدیم میکنم چون همیشه از من در هر شرایطی حمایت کردند و آنها را خیلی دوست دارم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنان مسابقات تپانچه ۲۵ متر را در پیش دارم و از الان همه تمرکز من برای آن مسابقه است و امیدوارم در ۲۵ متر هم عملکرد خوبی داشته باشم و به آن نتیجهای که میخواهم دست پیدا کنم.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا
هانیه رستمیان: در فینال کمی چالش داشتم ولی در نهایت به مدال رسیدیم
بانوی تیرانداز کشورمان گفت: خوشحالم برای دومین بار مدال بازیهای آسیایی را به دست آوردم.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هانیه رستمیان پس از کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر میکس گفت: خیلی خوشحالم که امروز توانستم دومین مدال آسیایی خود را کسب کنم.
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