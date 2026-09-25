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۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

خبرگزاری رویترز گزارش داد: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس داده‌های کشتیرانی، روز چهارشنبه ۱۰ کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ این رقم نسبت به ۷ کشتی در روز قبل افزایش داشت، اما همچنان کمتر از میانگین متغیر ۱۰ روزه (حدود ۱۷ کشتی) است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ۹ کشتی وارد این تنگه شدند که شامل کشتی‌های «سوپراماکس» (Supramax) حامل فلزات، غلات و سایر محموله‌های فله خشک، و همچنین یک کشتی بسیار بزرگ و خالی حمل گاز بود.

طبق این داده‌ها، تا ساعت ۰۴:۲۳ به وقت بین المللی پنج‌ شنبه، یک کشتی سوپراماکس حامل کود شیمیایی از تنگه خارج شد.

به گفته این رسانه، پیش از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند سال ۱۴۰۴)، این تنگه به‌طور معمول روزانه شاهد تردد حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ شامل نفتکش‌ ها، کشتی‌ های حمل گاز، کشتی‌ های فله‌ بر و کانتینربر بود که حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان را تشکیل می‌دادند.

کد مطلب 6957861

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