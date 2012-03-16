25 درصد بودجه شهرداری ساری از محل جرائم ماده 100 محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پایان سال با اصحاب رسانه مازندران گفت: هیچ شهرداری راضی به کسب درآمد از محل جرائم کمیسیون های ماده صد نیست.



وی افزود: دریافت جرائم کمیسیون های ماده صد از شهروندان به مفهوم راهگشایی برای ایجاد تخلف در شهر است که شهرداریها باید با کسب درآمدهای پایدار در جهت حذف درآمدهای ماده صد سوق یابند.



شهردار ساری با اشاره به اینکه 15 روستای حاشیه شهر به واسطه نظر فرمانداری از خدمات شهری استفاده می کنند، تصریح کرد: باید استانداری نسبت به ساماندهی و اختصاص بودجه نسبت به این روستاها در قالب اداره کل روستایی استانداری اهتمام کند.



شهردار ساری با اشاره به اینکه نقشه های طرح برای احداث کارخانه زباله سوز در مرکز مازندران از سوی شرکت چینی در حال تهیه است، تصریح کرد: امیدواریم باآغاز این پروژه از ابتدای سال 91، ظرف هجده ماه نسبت به افتتاح این طرح اقدام کنیم.



حجازی با بیان اینکه شورای شهر ساری نسبت به تصویب بودجه 80 میلیارد تومان شهرداری مرکز استان برای سال 91 اقدام کرده است، یادآور شد: پروژه عمرانی جدیدی صرفا با بودجه شهرداری در سال آتی در ساری اجرایی نمی شود.



وی افزود: تعدادی پروژه عمران شهری با مشارکت چند سرمایه گذار و از طریق فروش اوراق مشارکت در ساری اجرایی می شود.



شهردار ساری با بیان اینکه امکان اسکان برای این نهاد در ایام نوروز جهت اقامت گردشگران وجود ندارد، اظهار داشت: احداث کمپ برای گردشگران در نوروز وظیفه شهرداری نیست بلکه شهرداری ساری با توزیع بروشور و تراکت هایی نسبت به معرفی اماکن گردشگری و توریستی مرکز استان اقدام می کند.



حجازی با اشاره به اینکه مردم ساری با کنده کاریها و چاله چوله های متعدد شهر عجین شدند، افزود: به واسطه وضعیت جوی، امکان آسفالت خیابان های شهر وجود ندارد که امیدواریم در فصل بهار این اقدامات شدت بگیرد.



شهر ساری مرکز مازندران حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد.

