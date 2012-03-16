تسهیلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان ادوات کشاورزی یارانه دار شد

محمدحسین ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تسهیلات تکلیفی سال جاری در زمینه حمایت و هدایت سازندگان ادوات و ماشین های کشاوزری، تغییرات مثبتی ایجاد شده به نوعی که تولیدکنندگان می توانند از تسهیلات سرمایه در گردش که شامل یارانه دو تا چهار درصدی است، استفاده کنند.

وی اضافه کرد: مدت بازپرداخت این رایانه ها با توجه به نوع تولیدات واحدها تا دو سال اعلام شده است.

ملانوری تصریح کرد: در سالهای گذشته تسهیلات فقط با نرخ رایج در بخش کشاورزی پرداخت می شد و مدت بازپرداخت آن به صورت یک سال اسمی و کمتر از 10 ماه به صورت عملی اتفاق می افتاد.

وی افزود: یکی از شرایط اخذ تسهیلات، داشتن تائیدیه ادوات تولیدی از مرکز تست و آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی است.

مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان یزد یادآور شد: با توجه به چرخش کاری مناسب و تمرکز این تسهیلات، مراجعه کنندگان می توانند به اداره امور فن آوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه کنند.