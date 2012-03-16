آغاز توزیع چهار هزار تن سیب و پرتقال در مازندران

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده و در راستای خرید و ذخیره سازی کالا علاوه بر ارسال 40 هزار تن پرتقال به سایر نقاط کشور، کار توزیع چهار هزار تن سیب و پرتقال در مازندران آغاز و تا روزهای پایانی سال ادامه دارد.



وی تعداد مراکز توزیع میوه دراستان را بالغ بر 70 مرکز اعلام کرد و افزود: شهروندان مازنی جهت دریافت نشانی مراکز توزیع می توانند با سامانه 124 تماس بگیرند.



هاشم پور بیان داشت: علاوه بر توزیع این مقدار میوه، عرضه گوشت منجمد و گوشت قرمز همزمان با برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا آغاز که این توزیع تا روزهای پایانی سال در مازندران ادامه دارد.



وی در بخش دیگری از سخنانش از رشد 59 درصدی صادرات فرآورده های لبنی مازندران در یازده ماهه نخست امسال نسبت به سال 89 خبر داد و گفت: میزان صادرات فرآورده های لبنی در یازده ماهه سال 89 رقم 57 میلیون دلار بوده که علاوه بر تحقق این رقم در یازده ماهه سال 90 به بیش از 91 میلیون دلار رسیده است.



وی بیان داشت: از لحاظ وزنی صادرات فرآورده های لبنی در یازده ماهه سال 90 نسبت به مدت سال 89 بیش از 21 درصد رشد داشته به طوریکه از رقم 47 هزار تن به 57 هزار تن افزایش یافته است.



هاشم پور، پتانسیل مازندران در تولید و صادرات فرآورده هلی لبنی را بسیار بالا دانست و افزود: کشورهای عراق، کویت و عربستان مهم ترین بازارهای هدف استان در این بخش هستند.



وی افزود: صنایع لبنی یکی از مهم ترین محصولات صادراتی استان بوده که در صورت ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و تولیدی در این بخش می توانیم شاهد توسعه بیش از پیش صنعت در استان باشیم.