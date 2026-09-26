حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش عملکرد شش ماهه جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۱۷ حادثه در سطح استان ثبت و برای امدادرسانی به آنها عملیات انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۴۷ مورد این حوادث در حوادث خاص قرار داشتند، ادامه داد: بررسی آمار حوادث نشان می‌دهد حوادث جاده‌ای با ۵۱۴ مورد، بیشترین تعداد مأموریت‌های عملیاتی نیروهای هلال‌احمر استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: پس از حوادث جاده‌ای، ۹۷ مورد فوریت پزشکی در سامانه حوادث ثبت شده و نیروهای امدادی جمعیت برای ارائه خدمات لازم در این مأموریت‌ها حضور داشتند.

درخشان با اشاره به سایر مأموریت‌های ثبت شده در این بازه زمانی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال همچنین ۴۷ مورد حادثه خاص در سطح استان به ثبت رسیده است که تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر متناسب با نوع حادثه برای امدادرسانی و ارائه خدمات مورد نیاز اعزام شدند.

وی همچنین از ثبت ۲۶ مورد حادثه در حوزه کوهستان و مفقودی خبر داد و اضافه کرد: این دسته از حوادث به دلیل شرایط جغرافیایی و دشواری دسترسی، نیازمند حضور نیروهای تخصصی و انجام عملیات جست‌وجو و نجات بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اضافه کرد: در این مدت دو مورد نقص فنی خودرو نیز به عنوان حادثه نیازمند عملیات امدادی ثبت شده و نیروهای عملیاتی جمعیت در این مأموریت‌ها نیز خدمات لازم را ارائه کرده‌اند.

درخشان با اشاره به گستردگی محورهای مواصلاتی استان سمنان و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی چند استان کشور، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های امدادی هلال‌احمر استان به حوادث جاده‌ای اختصاص دارد و همین موضوع ضرورت آمادگی دائمی نیروهای عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: وجود مناطق کوهستانی، محورهای طولانی و پرتردد و همچنین پراکندگی جغرافیایی برخی مناطق استان، از جمله عواملی است که اهمیت حضور به موقع تیم‌های امدادی و برخورداری از تجهیزات مناسب برای پاسخگویی به حوادث را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان تأکید کرد: آمادگی مستمر تیم‌های عملیاتی، حضور به موقع در صحنه حادثه و استفاده از ظرفیت نیروهای آموزش‌دیده از مهم‌ترین الزامات برای کاهش زمان امدادرسانی و ارائه خدمات موثر به حادثه دیدگان است.

درخشان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با تکیه بر ظرفیت نیروهای عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات، تلاش می‌کند در حوادث مختلف به‌ویژه سوانح جاده‌ای و حوادث کوهستانی، خدمات امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حادثه دیدگان ارائه کند.