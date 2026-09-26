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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

ثبت ۱۰۱۷ حادثه در سمنان؛ تصادفات در صدر عملیات امدادی هلال‌احمر است

ثبت ۱۰۱۷ حادثه در سمنان؛ تصادفات در صدر عملیات امدادی هلال‌احمر است

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از ثبت یک هزار و ۱۷ حادثه در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: حوادث جاده‌ای بیشترین سهم مأموریت‌های امدادی هلال‌احمر را به خود اختصاص داده است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش عملکرد شش ماهه جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۱۷ حادثه در سطح استان ثبت و برای امدادرسانی به آنها عملیات انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۴۷ مورد این حوادث در حوادث خاص قرار داشتند، ادامه داد: بررسی آمار حوادث نشان می‌دهد حوادث جاده‌ای با ۵۱۴ مورد، بیشترین تعداد مأموریت‌های عملیاتی نیروهای هلال‌احمر استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: پس از حوادث جاده‌ای، ۹۷ مورد فوریت پزشکی در سامانه حوادث ثبت شده و نیروهای امدادی جمعیت برای ارائه خدمات لازم در این مأموریت‌ها حضور داشتند.

درخشان با اشاره به سایر مأموریت‌های ثبت شده در این بازه زمانی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال همچنین ۴۷ مورد حادثه خاص در سطح استان به ثبت رسیده است که تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر متناسب با نوع حادثه برای امدادرسانی و ارائه خدمات مورد نیاز اعزام شدند.

وی همچنین از ثبت ۲۶ مورد حادثه در حوزه کوهستان و مفقودی خبر داد و اضافه کرد: این دسته از حوادث به دلیل شرایط جغرافیایی و دشواری دسترسی، نیازمند حضور نیروهای تخصصی و انجام عملیات جست‌وجو و نجات بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اضافه کرد: در این مدت دو مورد نقص فنی خودرو نیز به عنوان حادثه نیازمند عملیات امدادی ثبت شده و نیروهای عملیاتی جمعیت در این مأموریت‌ها نیز خدمات لازم را ارائه کرده‌اند.

درخشان با اشاره به گستردگی محورهای مواصلاتی استان سمنان و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی چند استان کشور، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های امدادی هلال‌احمر استان به حوادث جاده‌ای اختصاص دارد و همین موضوع ضرورت آمادگی دائمی نیروهای عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: وجود مناطق کوهستانی، محورهای طولانی و پرتردد و همچنین پراکندگی جغرافیایی برخی مناطق استان، از جمله عواملی است که اهمیت حضور به موقع تیم‌های امدادی و برخورداری از تجهیزات مناسب برای پاسخگویی به حوادث را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان تأکید کرد: آمادگی مستمر تیم‌های عملیاتی، حضور به موقع در صحنه حادثه و استفاده از ظرفیت نیروهای آموزش‌دیده از مهم‌ترین الزامات برای کاهش زمان امدادرسانی و ارائه خدمات موثر به حادثه دیدگان است.

درخشان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با تکیه بر ظرفیت نیروهای عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات، تلاش می‌کند در حوادث مختلف به‌ویژه سوانح جاده‌ای و حوادث کوهستانی، خدمات امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حادثه دیدگان ارائه کند.

کد مطلب 6959214

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