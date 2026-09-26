به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه برکت رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای در شهرستان سراب، توسعه عدالت آموزشی، افزایش فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش را از اولویتهای استان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه نهضت مدرسهسازی از اولویتهای دولت است، اظهار کرد: در آذربایجان شرقی تلاش میکنیم با همکاری خیرین، مدیران آموزش و پرورش و مجموعه نوسازی مدارس، علاوه بر افزایش فضاهای آموزشی، کیفیت این فضاها و آموزشهای ارائهشده در مدارس را نیز ارتقا دهیم.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: هر اندازه درباره اهمیت مدرسه و آموزش سخن بگوییم، باز هم کم گفتهایم؛ چرا که زیربنای توسعه هر کشور، توسعه انسانی و تربیت نسلی فرهیخته و توانمند است که بتواند به عنوان سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرینی کند.
توسعه فضاهای آموزشی در سراب
سرمست با اشاره به پروژههای آموزشی در شهرستان سراب گفت: همزمان با این سفر، دو پروژه آموزشی در شهرستان افتتاح میشود که یکی از آنها مدرسه چهار کلاسه تمامخیرساز و دیگری مدرسه ۱۲ کلاسه برکت است که در راستای سیاستهای توسعه فضاهای آموزشی احداث شدهاند.
وی ادامه داد: در استان، همزمان با توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش را نیز دنبال میکنیم و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با جلب حمایت خیرین توانسته است از نظر پیشرفت فیزیکی پروژههای مدرسهسازی، جایگاه برتر کشور را کسب کند.
ضرورت آموزشهای مهارتافزا برای دانشآموزان
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه بیشتر به آموزشهای مهارتافزا تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تکمیل پروژههای آموزشی، علاوه بر تأمین فضاهای مورد نیاز، زمینه ارائه آموزشهای مهارتافزا به دانشآموزان نیز بیش از گذشته فراهم شود.
سرمست با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی حاصل همکاری و همدلی مجموعههای مختلف و خیرین است و باید این مسیر برای فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل فرزندان استان ادامه یابد.
بهرهبرداری از مدرسه ۱۲ کلاسه سراب
مدرسه ۱۲ کلاسه برکت رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای در شهرستان سراب با یک هزار و ۸۳۳ مترمربع زیربنا، یک هزار مترمربع محوطهسازی و ۱۷۰ متر طول دیوارکشی احداث شده است.
برای اجرای این پروژه آموزشی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی هزینه شده است.
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