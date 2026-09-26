به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای توسعه تعاون استان و آیین اختتامیه جشنواره تعاونیهای برتر استان اظهار کرد: تعاون تنها یک شیوه فعالیت اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی ریشهدار است که بر مشارکت مردم و نگاه مترقی دین مبین اسلام استوار شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان بوشهر در حوزههای اقتصاد دریامحور، آبزیپروری، کشاورزی و صنایع انرژی افزود: باید از ظرفیت بخش تعاون برای مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و تولید استفاده شود.
استاندار بوشهر تصریح کرد: تلاش میشود سهم بیشتری از اشتغال، سرمایهگذاری و تولید استان به بخش تعاون اختصاص یابد؛ چراکه تجمیع دانش، تجربه و سرمایههای خرد مردم میتواند زمینهساز توسعه همهجانبه استان و کشور باشد.
شناسایی تعاونیهای راکد
زارع با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار شرکت تعاونی در استان بوشهر گفت: شناسایی تعاونیهای غیرفعال و راکد و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به چرخه فعالیت باید با جدیت دنبال شود.
وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از نیازهای مهم برخی تعاونیهای غیرفعال دانست و افزود: حمایتهای ویژه برای تأمین منابع مالی و رفع موانع موجود میتواند به احیای ظرفیتهای این بخش کمک کند.
استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت رفع موانع حقوقی و اداری تعاونیها تأکید کرد و گفت: بخشی از تعاونیها به دلیل مشکلات مقرراتی و اداری با رکود مواجه شدهاند که رسیدگی به این مسائل در دستور کار قرار دارد.
ضرورت هدایت سرمایهها به داخل استان
زارع با اشاره به پیگیری مسائل تعاونیها در جلسات ستاد ملی تعاون اظهار کرد: حضور فعال استان در این نشستها میتواند به رفع موانع و گرهگشایی از مشکلات تعاونیهای بوشهر کمک کند.
وی همچنین با انتقاد از خروج بخشی از سرمایهها از استان گفت: با بهبود فضای کسبوکار و تقویت اعتماد سرمایهگذاران باید زمینه هدایت سرمایهها به سمت طرحها و پروژههای داخلی استان فراهم شود.
استاندار بوشهر بر ضرورت افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد تعاونیها تأکید کرد و افزود: سهم تعاونیهای استان در اشتغال، تولید و ایجاد ثروت باید افزایش یابد و جایگاه این بخش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود.
زارع همکاری بیشتر نظام بانکی را نیز برای حل مشکلات تعاونیها ضروری دانست و گفت: بهبود محیط کسبوکار و رفع مشکلات مالی تعاونیها نیازمند همکاری و همراهی بیشتر بانکهاست.
در پایان این نشست از هفت تعاونی برتر ملی و استانی تجلیل شد.
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