از سرگیری ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن در کاداستر

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه اله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ازسرگیری ثبت درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف در پلتفرم جدید سامانه «کاداستر» خبر داد و گفت: این فرآیند به‌صورت پایلوت در سه استان آغاز شده و پس از طی مرحله آزمایشی، به شکل سراسری عملیاتی خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: ثبت درخواست‌ها به‌صورت پایلوت در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی از سر گرفته شده است.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی افزود: پس از تکمیل و ارزیابی مرحله پایلوت، این فرآیند در سراسر کشور اجرایی خواهد شد تا روند ثبت و رسیدگی به درخواست‌های اکتشافی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های جدید سامانه‌ای، تسهیل و هوشمندتر شود.

جعفری خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای راهبرد ۹ (تقویت و ساماندهی زیر ساخت های سامانه ای و مدیریت هوشمند فرایندها) و برنامه راهبردی بخش معدن و با هدف تقویت و ساماندهی زیرساخت‌های سامانه‌ای بخش معدن و همچنین مدیریت هوشمند فرآیندها انجام شده است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های هوشمند و به‌روزرسانی سامانه‌های بخش معدن، از الزامات مهم برای تسهیل فرآیندهای اکتشافی، افزایش شفافیت و بهبود ارائه خدمات در این بخش به شمار می‌رود.