  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

از سرگیری ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن در کاداستر

از سرگیری ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن در کاداستر

معاون وزیر صمت از سرگیری ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در پلتفرم جدید سامانه «کاداستر»، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه اله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ازسرگیری ثبت درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف در پلتفرم جدید سامانه «کاداستر» خبر داد و گفت: این فرآیند به‌صورت پایلوت در سه استان آغاز شده و پس از طی مرحله آزمایشی، به شکل سراسری عملیاتی خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: ثبت درخواست‌ها به‌صورت پایلوت در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی از سر گرفته شده است.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی افزود: پس از تکمیل و ارزیابی مرحله پایلوت، این فرآیند در سراسر کشور اجرایی خواهد شد تا روند ثبت و رسیدگی به درخواست‌های اکتشافی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های جدید سامانه‌ای، تسهیل و هوشمندتر شود.

جعفری خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای راهبرد ۹ (تقویت و ساماندهی زیر ساخت های سامانه ای و مدیریت هوشمند فرایندها) و برنامه راهبردی بخش معدن و با هدف تقویت و ساماندهی زیرساخت‌های سامانه‌ای بخش معدن و همچنین مدیریت هوشمند فرآیندها انجام شده است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های هوشمند و به‌روزرسانی سامانه‌های بخش معدن، از الزامات مهم برای تسهیل فرآیندهای اکتشافی، افزایش شفافیت و بهبود ارائه خدمات در این بخش به شمار می‌رود.

کد مطلب 6959370
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها