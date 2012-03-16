فروش خودروهای لیزینگی با اسناد جعلی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل مدیر دفترخانه ای در کرج با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت: فردی با اسناد مشکوک قصد فروش یکدستگاه پژو پارس را دارد.

پس از این تماس گروهی از کارآگاهان راهی محل شده وفروشنده خودرو را دستگیر کردند. با انتقال متهم به اداره آگاهی مشخص شد، مدارک او جعلی بوده و قصد فروش یک خودروی لیزینگی را به صورت نقد داشته است.

در ادامه خانه متهم به نام مهدی مورد بازرسی قرار گرفت و در آنجا تعداد زیادی مهرهای جعلی بانک ها، شناسنامه های سفید و جعلی و مدارک شناسایی خودروهای مختلف کشف شد.

متهم در بازجوئی ها مدعی شد: با همکاری یکی از بستگانم که در یک شرکت خودرو سازی کار می کند خودروهای گرانثیمت را به صورت لیزینگ می خریدم و بعد آنها را با مدارک جعلی به صورت نقد می فروختم. در این مدت نیز 25 خودرو از جمله پژو پارس، 206 و سوزوکی را به این شیوه فروختم.

ماموران سپس همدست مهدی را دستگیر کردند که او در بازجوئی ها گفت: در برابر تحویل هر خودرو یک میلیون تومان از مهدی می گرفتم.

تحقیقات از متهمان در اداره آگاهی استان البرز ادامه دارد.

