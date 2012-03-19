فلسفه واقعی نوروز را دریابیم/ نوروز آغازی برای پیمان یکتاپرستی

به گزارش خبرنگار مهر، در واپسین روزهای سال 90 هستیم و نوروز می آید. در آستانه نوروز همه خانه ها، خانه تکانی شده، اغلب لباس ها و وسایل خانه ها نو شده و مسافرت نیز طی سال های اخیر به یکی از ارکان نوروز تبدیل شده ست .

همزمان با خانه تکانی های ظاهری باید به فکر خانه تکانی دل و همراه با مسافرت های نوروزی باید سیری در آفرینش طبیعت نیز داشت .

ملت ما از هم اکنون آغوش خود را به روی سال جدید گشوده است اما در آستانه این تحول بزرگ باید گوش جانی نیز به مواعظ الهی سپرد .

جهان سراسر برای انسان بصیر و آگاه و موعظه است و نظام تکوین آیات بیّنات خداوند و آیات الهی برای موعظه پذیر پند و اندرز است .

"قل سیر وافی الارض.فانظر و اکیف کان عاقبه المکذبین" .

خداوند در این آیه دستور می دهد که همزمان با مسافرت و گشت و گذار خود، نسل های قبل از خود را نیز ببینید و به عاقبت کارشان بیاندیشید .

در این بحث یک کارشناس مذهبی چشمان ما را به فلسفه حقیقی نوروز می گشاید.

دوران عمر چهار فصل است

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی با بیان اینکه عمر انسان نیز همانند طبیعت چهار فصل دارد، اظهار داشت: یک دوره سال در طبیعت نماد یک دوره عمر انسان است،زیرا چهار فصل دارد و عمر انسان نیز همین چهار فصل را دارد .

وی ادامه داد: جوانی بهار عمر و وقت رویش و نشاط و شادابی و امیدواری است .

حسینی افرود: زمان تشکیل خانواده تا میان سالی که فرزندان خود را می پروراند، دوران تابستان و وقت محصول و میوه رسانی زندگی است .

امام جمعه ابرکوه افزود: پس از آنکه فرزندان را به سرانجام رساند و دوره میانسالی عمر او از پنجاه گذشت فصل خزان زندگی آغاز می شود و کمالات و سلامتی در معرض آسیب های طبیعی قرار می گیرد و رنگ نشاط و امید و فعالیت و توانمندی و قدرتهای جسمانی عوض می شود و بستر زندگی با دکتر و درمان می گذرد .

وی ادامه داد: از دهه 70 به بعد نیز وارد فصل زمستان و ریزش برگهای سلامتی، تندرستی و شادابی می شویم و قدرت و آمادگی برای استجابت دعوت ملک الموت را داریم .

طبیعت نقشه راه زندگی است

بنابراین نگاه به طبیعت می تواند نگاه به دوران زندگی باشد، دورانی که در هر فصل آن انسان مواجه با بیم و امید است، بیم از خطرات تهدید کننده زندگی و امید به فعالیت و پویا کردن زندگی برای فردایی بهتر و سرشت زندگی انسان جز الهام از نظام طبیعت که برخواسته از آن هستیم معنای دیگری ندارد، زیرا به گفته قرآن خلقت آسمان و زمین و آسمان، شب و روز و سیر نظام خلفت و طبیعت همه برای اندیشمندان متفکر آیات و نشانه الهی است .

"ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار، لایات لا ولی الالباب .... "

با این توضیحات، خروجی سیر و سفر در زندگی باید درک افزون تر از قدرت الهی باشد تا انسان بتواند رویش معنوی و اخلاقی و اعتقادی خود را در زندگی افزایش دهد و از ریزش و لغزش جلوگیری کند و به تعبیری طبیعت می تواند نقشه راه زندگی انسان باشد .

بر اساس آموزه های دینی و قرآنی پیامبران الهی نیز برای آگاهی بخشی به انسان از همین نقشه راه استفاده کردند و انبیاء و معصومین علیهم السلام که رهبران راستین و مرزبانان ایمان و عقیده مردم هستند تا آنان را به سوی کمال مطلوب بزرگراه هدایت و سعادت یعنی صراط مستقیم هدایت کنند نیز همواره انسان را به این مهم متذکر می شدند که عبودیت و بندگی خدا راز آفرینش انسان است .

آنان همواره خطر هجوم بی رحمانه شیطان به دستاوردهای معنوی زندگی را یاد آور می شدند و تذکر و هشدار آنان به ویژه برای جوانان بود که طعمه اصلی شیطان هستند تا زمینه های انحراف را با گسترش شبهات اعتقادی و دام های شهوت و غفلت برایشان فراهم سازند .

در آستانه سال نو دل تکانی کنیم

امام جمعه ابرکوه افزود: لازم است که در آستانه سال جدید همانگونه که به نظافت و سلامت زندگی می اندیشیم و خانه تکانی می کنیم، به سلامت دل و دین هم بیندیشیم و دل را هم خانه تکانی کنیم، هر کدورت و کینه ورزی نسبت به برادران و خواهران خود و صفات رزیله ای مانند حسد و بدخواهی و ریا و نفاق را از خانه دل بزدائیم و دل را از اوصاف رذیله پاک کنیم و به نفس خود هشدار و هدایت بخشیم .

فلسفه ارسال رسل از جانب خدا برای بشر همین خانه تکانی دل و تطهیر زندگی از رذایل و دنائث است که در قالب بشارت و انذار ماموریت خود را انجام دهند و در راس همه انبیاء وجود مبارک خاتم الانبیاء(ص) است که این ماموریت را برایش تابلو کرده است .

"انا رسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً "

رسول خدا مژده بخش رهروان راه حق و حقیقت و ایمان و صداقت و درستکاری است که به سمت نور و هدایت حرکت می کنند و منذر است. یعنی هشدار بخش است به بشریت و هشدار پیامبر رحمت به کمین های خطر و زمینه های سقوط است .

عید نوروز ، عید باستانی و عید حیات مجدد طبیعت است .

حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: عید واقعی وقتی است که انسان رضای خدا را به دست آورد، درون خود را اصلاح کند تحویل حال به احسن این است که ما تغییرات روحی به خود بدهیم یعنی واقعا تحول برایمان حاصل شود .

چه نیکو است که در این سال جدید در تالیف قلوب کوشش کنیم و از خداوند رحمان بخواهیم که قلوب ما را به هم نزدیک کند و ما را به نعمت اخوت اسلامی مفتخر سازد.

نوروز در لسان روایات

جایگاه عید نوروز در لسان روایات به آن ارزش و قداست بخشیده است و برای نمونه برخی از آن ها در پی می آید .

نوروز روزی است که خداوند متعال در آن روز از ارواح بندگانش پیمان گرفت که او را به یگانگی بپرستند و برای او شریک قرار ندهند و به پیغمبران و امامان معصوم علیه الاسلام ایمان آورند .

نوروز روزی است که طوفان حضرت نوع فرو نشست و کشتی آن حضرت بر کوه (جودی) قرار گرفت.

نوروز روزی است که رسول خدا (ص) بت های کافران قریش را در مکه شکست و پیش از آن حضرت ابراهیم (ع) نیز در این روز بت های کافران را در هم شکست.

نوروز روزی است که رسول خدا(ص) به اصحاب خود امر کرد که با امام علی (ع) به عنوان امیر مومنان بیعت کنند (اشاره به این دارد که روز عید غدیر مصادف با نوروز است)

نوروزی روزی است که قائم آل محمد ظاهر خواهد شد.

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گزارش: رحیم میرعظیم