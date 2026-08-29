آغاز حفاری مکانیزه خط چهارم مترو شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی و حفاری مکانیزه خط چهارم متروی شیراز به طول ۱۷.۵ کیلومتر و با پیش‌بینی ۱۵ ایستگاه عصر شنبه آغاز شد که این پروژه یکی از طرح‌های مهم توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی شیراز محسوب می‌شود که اتصال جنوب شرق به شمال غرب شهر و تسهیل دسترسی به محدوده‌های تاریخی و حرم مطهر را دنبال می‌کند.

شیراز وارد مرحله جدید توسعه زیرساختی شده است

محمدحسن اسدی شهردار شیراز در این مراسم با بیان اینکه این کلان‌شهر در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های برتر جهانی قرار گرفته است، گفت: در چشم‌انداز ۱۰ ساله، دستیابی شیراز به جایگاه ۱۰۰ شهر برتر جهان هدف‌گذاری شده و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی از الزامات تحقق این هدف است.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیریت شهری بر خدمت‌رسانی به مردم افزود: برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید خدمت بی‌حاشیه جایگزین بحث‌های جدلی شود و مدیران تمرکز خود را بر نیازهای واقعی شهروندان قرار دهند.

توسعه ریلی؛ اولویت مدیریت شهری شیراز

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در کنار سایر پروژه‌های عمرانی، نقش مهمی در ارتقای جایگاه شیراز و کاهش مشکلات ترافیکی شهر دارد.

شهردار شیراز با اشاره به روند اجرای پروژه‌های بزرگ شهری اظهار کرد: مدیریت شهری تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های مختلف و ایجاد مدل‌های جدید تأمین مالی، روند اجرای طرح‌های زیرساختی را شتاب ببخشد.

اسدی همچنین با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی در مسیر توسعه گفت: عبور از چالش‌های اقتصادی و انرژی و حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای کشور، نیازمند تمرکز مدیران بر وظایف اجرایی و پرهیز از حاشیه‌هاست.