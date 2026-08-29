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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

برلین: به جنگ غیرمسئولانه علیه ایران پایان دهید

برلین: به جنگ غیرمسئولانه علیه ایران پایان دهید

وزیر دارایی آلمان پیش از سفر هفته جاری خود به آمریکا خطاب به ترامپ تأکید کرد: به جنگ غیرمسئولانه علیه ایران پایان دهید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لارس کیلینگ‌بایل» وزیر دارایی آلمان پیش از سفر هفته جاری خود به آمریکا برای شرکت در اجلاس گروه- ۲۰ (G۲۰)، از دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا خواست تا به جنگ «غیرمسئولانه» خود با ایران پایان دهد.

کیلینگ‌بایل که سمت معاون صدراعظم آلمان را نیز برعهده دارد، به شبکه تلویزیونی «ای‌آردی» (ARD) گفت: این مهم‌ ترین پیام است، از جمله برای ایالات متحده: به این جنگ پایان دهید.

وی در ادامه همچنین دونالد ترامپ را مسئول قیمت بالای سوخت دانست و تأکید کرد: مقصر اصلی دونالد ترامپ و این جنگ غیرمسئولانه‌ای است که او علیه ایران به راه انداخته است؛ این‌ ها پیامدهایی است که ما در پمپ‌ بنزین‌ ها احساس می‌ کنیم.

وزرای دارایی کشورهای عضو گروه- ۲۰ قرار است روزهای دوشنبه و سه‌ شنبه هفته جاری در «اشویل» واقع در ایالت کارولینای شمالی گرد هم آیند؛ نشستی که پیش‌ درآمدی بر اجلاس سران این گروه است که اواخر امسال در میامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6931676

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    • IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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