گشایش چهارمین نمایشگاه فروش بهاره با 135 غرفه در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهمنی با اشاره به اینکه نمایشگاه مزبورکه از 27 اسفند ماه در مجتمع تجاری اداری ستاره شمال واقع در فاز تجارت این منطقه آغاز شده است، افزود: این نمایشگاه تا 13 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.

وی اظهارداشت: نمایشگاه فروش بهاره منطقه آزاد انزلی در 135 غرفه، محل عرضه مستقیم کالا، محصولات و مایحتاج مردم است که در آن پوشاک، سوغات، صنایع دستی، مبلمان منزل، وسایل بازی کودک و نوشت افزار ارائه خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: این نمایشگاه در راستای برنامه های ستاد تسهیلات دائمی این منطقه و با هدف تنوع بخشی به خدمات قابل ارائه به مردم استان، گردشگران نوروزی و دسترسی سریع و ارزان به کالاهای مورد نیاز برگزار شده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه فروش بهاره همه روزه از 10 صبح تا 22 شب آماده سرویس دهی به عموم می باشد.