تشکیل 24 هزار پرونده گرانفروشی/ خریداران خودروی گران شکایت کنند

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از آغاز تشدید گشتهای سیار تعزیرات حکومتی با همکاری سازمانها و نهادهای نظارتی (از ابتدای بهمن ماه تاکنون) از بیش از 122 هزار واحد صنفی و تولیدی و خدماتی بازرسی شده است گفت: تا کنون 24 هزار پرونده تخلفاتی برای اصناف متخلف تشکیل شده که بیشترین تخلفات گران فروشی بوده است.

وی افزود: همچنین بر اساس آخرین احکام صادره در شعبات تعزیرات حکومتی صنوف متخلف در مجموع به بیش از 10 میلیارد تومان جریمه در حق دولت محکوم شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مورد افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی در چند ماه گذشته گفت: بر اساس قانون، سازمان حمایت از مصرف کنندگان می تواند تخلفات خودروسازها را به سازمان تعزیرات گزارش دهد تا با متخلفان برخورد قانونی شود و اگر پرونده گران فروشی خودروسازها به تعزیرات ارجاع شود در کوتاهترین زمان رسیدگی می شود.

همچنین شهروندانی که در ماههای پایانی سال خودروهای خود را گرانتر خریداری کرده اند می توانند شکایت خود را کتبا به ادارات کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ارائه کنند.

سرابیان گفت: اگر تخلف خودروسازها مبنی بر گران فروشی محرز شود مبلغ تخلف با حکم تعزیرات و بر اساس قانون به شاکیان برگردانده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح تا 15 فروردین ماه ادامه دارد و گشتهای تعزیرات در سراسر کشور با متخلفان برخورد می کنند.