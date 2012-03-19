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۲۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

اعتراضات در عربستان/

تظاهرات دانشجویان در ریاض/ تاکید بر پایان سیطره امنیتی بر دانشگاه ها

تظاهرات دانشجویان در ریاض/ تاکید بر پایان سیطره امنیتی بر دانشگاه ها

دانشجویان سعودی با برپایی تظاهراتی پایان سیطره امنیتی بر دانشگاه های این کشور را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شماری از دانشگاه های عربستان سعودی از جمله دانشگاه ملک سعود در ریاض روز گذشته شاهد تظاهرات دانشجویان بود.

معترضین ضمن محکوم کردن خشونت عوامل آل سعود علیه اعتراضات دانشجویی پایان سیطره دستگاه های امنیتی بر دانشگاه های عربستان را خواستار شدند.

گفتنی است نیروهای امنیتی عربستان سعودی هرگونه اعتراض دانشجویان را سرکوب می کنند به عنوان مثال اعتراض اخیر دانشجویان سعودی به وضع نظافت دانشگاه "ابها" با یورش وحشیانه نیروهای آل سعود به حریم دانشگاه و زخمی شدن شماری از دانشجویان مواجه شد.

کد مطلب 1562523

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