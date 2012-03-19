تظاهرات دانشجویان در ریاض/ تاکید بر پایان سیطره امنیتی بر دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شماری از دانشگاه های عربستان سعودی از جمله دانشگاه ملک سعود در ریاض روز گذشته شاهد تظاهرات دانشجویان بود.

معترضین ضمن محکوم کردن خشونت عوامل آل سعود علیه اعتراضات دانشجویی پایان سیطره دستگاه های امنیتی بر دانشگاه های عربستان را خواستار شدند.

گفتنی است نیروهای امنیتی عربستان سعودی هرگونه اعتراض دانشجویان را سرکوب می کنند به عنوان مثال اعتراض اخیر دانشجویان سعودی به وضع نظافت دانشگاه "ابها" با یورش وحشیانه نیروهای آل سعود به حریم دانشگاه و زخمی شدن شماری از دانشجویان مواجه شد.