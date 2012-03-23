ترافیک نیمه سنگین در محورهای مازندران/ اعمال محدویت تردد

سرهنگ جعفر محمدنژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، از باز بودن تمامی راههای اصلی، فرعی و روستایی استان مازندران خبر داد.

وی بیان داشت: تردد وسائط نقلیه در مابقی راههای استان همچون جاده های کناره به صورت نیمه سنگین و روان در حال انجام است.



محمد نژاد ه اعمال محدویت های ترافیکی درجاده های هراز و کندوان اشاره کرد و گفت: از ساعت 15 امروز جاده های هراز و کندوان به سمت تهران یکطرفه می شود تا مسافران و گردشگران با آرامش به مقاصد خود برسند.



رئیس پلیس راه مازندران، به مسافران و گردشگران نوروزی توصیه کرد: قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در مسیر به صورت کامل رعایت و از گرفتن سبقت غیر مجاز و سرعت غیر مجاز به شدت خودداری کنند.



محمدنژاد از رانندگان تقاضا کرد: در صورت خواب آلودگی از ادامه رانندگی جلوگیری کنند تا در ایام نوروز، شاهد حوادث ناگوار و دلخراش در جاده های استان نباشیم.

وی اظهار داشت : پیش بینی می شود در ساعات آینده بر حجم ترافیک راه های اصلی استان افزوده شود و شاهد تراکم ترافیکی سنگین در محورهای مواصلاتی استان باشیم .

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مازندران دارای سه محور مواصلاتی کندوان، هراز و سوادکوه است.