جابجایی مسافر در قسمت بار کامیون و وانت بار در کرمانشاه ممنوع است

سرهنگ خسرو کوثری فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه امسال با همراهی و تعامل خوب شهروندان و مسافران نوروزی، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در راههای مواصلاتی این استان در تعطیلات نوروز هستیم.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تاکید کرد: نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه برنامه های ویژه ای برای کاهش حوادث در روز طبیعت در استان کرمانشاه به اجرا درخواهند آورد.

سرهنگ کوثری فر افزود: از شهروندان محترم می خواهیم برای حفظ جان مسافران و دیگر رانندگان از سوار کردن افراد و مسافر در قسمت حمل بار وسایل نقلیه خود جدا خودداری کنند.

وی گفت: براساس قانون، در 13 فروردین، رانندگانی که اقدام به حمل مسافر در قسمت بار کامیون و یا وانت بار کنند، متخلف شناخته می شوند و خودروهای آنها توقیف خواهد شد.

فرمانده پلیس راه کرمانشاه افزود: نیروهای این فرماندهی به صورت گشتهای ثابت و سیار این قانون را در روز طبیعت در استان کرمانشاه عملیاتی خواهند کرد.

کوثری فر تاکید کرد: البته اتخاذ چنین قوانینی تنها برای حفظ سلامتی شهروندان است و از رانندگان محترم نیز درخواست داریم که به این قوانین احترام بگذارند.

وی افزود: امروز و فردا تردد هرگونه تریلر، کامیون حمل بار در محورهای ارتباطی پرترافیک استان کرمانشاه همانند مسیر کرمانشاه به قصرشیرین و بالعکس ممنوع خواهد بود.

فرمانده پلیس راه کرمانشاه گفت: نیروهای پلیس به صورت محسوس و نامحسوس تمامی جاده های استان کرمانشاه را تحت کنترل خواهند داشت و بی شک رانندگان متخلف هرگز نمی توانند از چشم تیزبین پلیس به دور باشند.

کوثری فر افزود: امروز و فردا که روز طبیعت است، اکیپ های ویژه ای از رانندگان وسایل نقلیه تست، اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل در تمام راههای مواصلاتی استان کرمانشاه به عمل می آوردند و با رانندگانی که جواب تست ایشان مثبت باشد، برابر نص صریح قانون برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به مجازاتهای پیش بینی شده برای رانندگی متخلف در این مورد، گفت: رانندگانی که توسط اکیپ های ویژه تست، تایید شوند و در حین رانندگی متوقف شوند، مدارک اتومبیل آنها به مدت 6 ماه توقیف می شود و مبلغ 200 هزار تومان نیز جریمه برای آنها در نظرگرفته شده است و ضمنا پرونده این افراد خاطی به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل می شود.

فرمانده پلیس راه کرمانشاه در پایان افزود: اعمال قانون برای تردد رانندگان، تنها برای حفظ سلامت خود رانندگان و خانواده های آنان در روز طبیعت است و از رانندگان محترم درخواست داریم که در روز طبیعت که ترافیک در جاده های برون شهری شدت پیدا می کند، رعایت تمامی مقررات رانندگی را مدنظر داشته باشند، تا خدایی ناکرده شاهد هیچ حادثه ناگواری در این روز برای کسی نباشیم.