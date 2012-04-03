لنگرود؛ شهرستان رویایی شمال ایران برای مقاصد گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، این شهرستان با آب و هوای فوق العاده، طبیعت بی نظیر و جاذبه های گردشگری خود سالانه میزبان تعداد زیادی گردشگر از سراسر کشور و حتی دنیاست.

شهرستان لنگرود جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان و زیبایی دارد که انسان با ورود به این منطقه تصور می کند به شهر جادویی قصه ها وارد شده است.

لنگرود؛ شهر جادویی قصه ها

" پل خشتی " معروفترین جای دیدنی و بنای تاریخی لنگرود است که از جنس خشت و آجر بر روی رودخـانه لنگرود ساخته شده است، آب این رودخانه ازآبراههای سفیدرود سرچشـمه می گیرد، این رود کامـلا از مرکز منطقه شهری لنگرود می گذرد.

ساخت این پل مربوط به دوره ایلخانیان است واز آنجائیکه درمرکزشهر و در جای منـاسبی قرار دارد هـنوز از اهـمیت رفت و آمـدی خاصی برخوردار است و همـچنین به خـاطر جنس مواد بکاررفته و شکل خاص پل همیشه در نظر گردشگران و حتی بومی های منطقه، مورد توجه و اهمیت قرارداشته و دارد.

طول این پل بیشتراز 37 متر و عرض آن 4.5 متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطـح رودخانه9.70 سانتیمتراست، این پل دو قسمت شهر" فشکالی محله " را به " راه پشته " دو تا از محله های بزرگ شهر لنگرود را به هم متصل می سازد.

"خانه منجم باشی" از دیگر آثار تاریخی این شهرستان است که در اوایل دوره قاجاریه در فشکالی محله لنگرود، در شرق بازار شهر ساخته شده است، سازندگان این بنا حاج آقا بزرگ منجم باشی، میرزا عبد الباقی و میرزا مهدی خان منجم باشی هستند.

"خانه منجم باشی" نمونه اى از هنر معمارى گیلان در دوره قاجاریه

"خانه منجم باشی" که نمونه اى از هنر معمارى گیلان در دوره قاجاریه و یکی از آثار قدیمی و تاریخی شهرستان لنگرود به شمار می رود، در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.

ورودی اصلی ساختمان بیرونی که به " مهتابی " مشهور است سر در ورودی هلالی شکل و حاوی گچ بری ساده است، طبقه فوقانی از یک سالن پذیرایی و سه اتاق تشکیل شده است، جلوی اتاقها ایوانی به عرض یک متر و طول 10 متر وجود دارد که چهار ستون چوبی سقف آن را سر پا داشته اند، بام بنا به شیوه سنتی گیلان واشن ریزی شده و چوب یا سفال پوش است، لبه به شیوه سربندی سه پوش و چکش برگردان ساخته شده است.

"باغ معروف منجم باشی" که از آثار دیدنی لنگرود است در روستای دیوشل قرار دارد و هر ساله مقصد گردشگری بسیاری از مسافران است.

معماری "پل خشتی نالکیاشر" بی نظیر و زیباست

"پل خشتی نالکیاشر" یکی از آثار باستانی، قدیمی و دیدنی در این شهرستان است که قدمت آن به دوره صفویه می رسد، این پل خشتی که در مسیر روستای لیالستان از روستاهای لاهیجان به نالکیاشر می باشد، به روش جالب، زیبا و دیدنی ساخته شده است.

"مجموعه خانه های دریا بیگی" در محله راه پشته در غرب رودخانه لنگرود قرار دارند و در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده اند، این مجموعه دارای بناهای اندرونی، بیرونی و محل ویژه خدمتکاران است.

بناها دو طبقه و هر اشکوب، ایوانی سرتاسری دارد، از تزئینات این بناها گچ بری های زیبا، طاقچه های مطبخ با طاق جناقی، نقوش روی چوب در دامنه بام و درهاست، اروسی های این مجموعه از نفاست زیادی برخوردارند.

"بقعه ملاط" در روستای ملاط در جنوب شرقی لنگرود قرار دارد و مدفن 13 تن از سادات کیایی است، بنای بقعه چهار گوش با ایوانهای در اطراف است، در حاشیه ایوانها ستونهای چوبی قرار دارد و نقوش مذهبی دیوارهای آن از بهترین نمونه نگاره های دیواری شرق گیلان است، بام بنا سفال پوش و مقابر داخلی به شکل ساده در کنار هم قرار دارند، این بقعه در دوره قاجاریه و معاصر مرمت شده است.

نقوش مذهبی "بقعه ملاط" از بهترین نمونه نگاره های دیواری شرق گیلان است

همچنین شهرستان لنگرود دارای جاذبه های طبیعی فراوانی از قبیل تالاب بین المللی کیاکلایه، پارک فجر، ساحل چمخاله، منطقه لیلا کوه، پارک جنگلی خرما، پارک جنگلی بلوردکان، پارک جنگلی مریدان، استخر ملاط و غار لیلرود است.

"تالاب بین المللی کیاکلایه" که یکی از غنی ‌ترین تالابهای گیلان از لحاظ تنوع گونه ‌های گیاهی و جانوری است، درجذب گردشگر نقش بی بدیلی دارد از اینرو باید زیر ساختهای گردشگری در پیرامون آن ایجاد شود.

"ساحل چمخاله" یکی از سواحل جذاب در کناره دریای خزر است که می تواند مقصد مناسبی برای بسیاری از مسافران باشد، چمخاله با داشتن سواحلی آرام و زیبا و همچنین امکانات رفاهی مناسب برای هر مسافر و گردشگری خاطره انگیز است.

به هر حال جاذبه های گردشگری بی نظیری در دل شهرستان لنگرود نهفته است که گردشگران با دیدن جلوههای تاریخی و طبیعی حتی برای یکبار، مشتری همیشگی زیبایی های الهی این شهرستان خواهند شد.