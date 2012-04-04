روستای چمه؛ یادگار شهر باستانی دینور

به گزارش خبرنگار مهر، این روستا که بر خاکهای شهر بزرگ و باستانی دینور بنا شده است یکی از روستاهای موفق در زمینه های کشاورزی، دامپروری و تربیت نیروی انسانی ظرف چند دهه است.

زمین های کشاورزی این روستا با توجه به بافت مرغوب خاک و آب و هوای متناسب هر سال 2 و 3 بار کشت و برداشت می شود و از حیث بهره دهی نسبت به سایر مناطق استان قابل توجه است.

وفور آب رودخانه دینور، در این روستا نعمت بزرگی را برای کشاورزان فراهم کرده است تا با استفاده مناسب از آن، راندمان تولیدات کشاورزی خود را بالا ببرند.

در کنار این همه نعمات خدادادی وجود کوه پر برکت "حجر" در جنوب این روستا که پوشیده از انواع درختان میوه جنگلی و گیاهان دارویی و پوشش خوب گیاهی است، ارزش اقتصادی و دینی این روستا را دو چندان کرده است.

گیاهان دارویی و شفابخشی چون ریواس، انجیرکوهی، زالزالک، برزا، رازیانه، ازبوه، گل پونه، گل خاوربون، انجیر کوهی، قارچ و بادام کوهی که در کوه حجر این منطقه به فراوانی یافت می شود، روستانشینان این روستا و روستاهای همجوار را از حیث گیاهان غذایی و دارویی بی نیاز ساخته است و بازهم به یمن پوشش گیاهی کوه حجر نیز تولیدات غلایی در این روستا دامپروری نیز از رونق خاصی برخوردار است.

دامپروران با استفاده از مراتع وسیع کوه و تپه های کوه حجر ماه های طولانی از سال از هزینه دادن علوفه بی نیاز و دامهای خود را در مراتع می چرانند که نه تنها از حیث اقتصادی بلکه از لحاظ پرورش مناسب دام به خاطر تغذیه از گیاهان سرشار از ویتامین و پروتئین و دارای عطرهای خوشبو طبیعی حرف نخست را در پرورش دام و تولیدات لبنی می زند.

بخشدار دینور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی بخش دینور دارای سه دهستان شامل دهستانهای دینور، دهستان مرکزی و دهستان کندوله است، این بخش از توابع شهرستان صحنه از استان کرمانشاه بوده که دارای 104 روستا است.

کیومرث ویسی تاکید کرد: یکی از روستاهای موفق این بخش، روستای چمه است که تا مرکز بخش یعنی شهر میان راهان 5 کیلومتر فاصله دارد و فاصله این روستا تا قله معروف بیستون 25 کیلومتر است.

در دوران صفویه که "شیخ علی خان زنگنه" حاکم کرمانشاه بوده، منطقه دینور یکی از مناطق پر رونق استان بوده و از حیث تاریخی دارای سوابق تاریخی درخشانی است.

حجت الاسلام وحید احمدی، منتخب مجلس نهم شهرستان کنگاور، صحنه و هرسین، سفیر ایران در مراکش، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و از دیپلمات های وزارت امور خارجه نیز در روستای چمه متولد و رشد یافته است.

در این بخش 150 خانوار شهید زندگی می کنند و برخی از فرماندهان جنگ تحمیلی از فرزندان مردم این منطقه بوده، شهید سرلشگر "جانعلی کرمی" قائم مقام قرارگاه نجف اشرف، قائم مقام لشکر 4 بعثت و فرمانده برون مرزی قرارگاه رمضان و شهیدان مجید و قنبرعلی زارعی از این منطقه به درجه رفیع شهادت نائل شده اند.

سراب "سالی" در دامن کوه حجر که در حدود یک کیلومتری روستا چمه واقع است یکی از سراب های زیبا و پر جاذبه این بخش است.

عمده محصولات این بخش چغندرقند، کلزا، آفتاب گردان، لوبیا، نخود، گندم، جو،عدس، ذرت و یونجه است.

در این روستا بیش از 90 درصد محصولات آبی راندمان تولیدات کشاورزی را چشمگیر کرده است.

در دهستان مرکزی بخش دینور 90 درصد روستاها دارای گازکشی هستند و این درصد در دهستان کندوله 60 درصد است و در دهستان "موینه" در سال 91 پروژه گازرسانی به خانه های روستایی اجرا خواهد شد.

در این بخش، شهرداری استقرار یافته و خدمات قابل توجهی را ارائه کرده و برنامه ریزی های خوبی در دست مطالعه و اجرا دارد.

کیومرث ویسی گفت: بیش از 70 درصد روستاهای بخش از طرح هادی برخوردارند و طرح هادی در سال 91 در 5 روستای بخش به اجرا درخواهد آمد.

براساس این گزارش، باتوجه به موقعیت های مناسب نام برده شده در متن گزارش، باغداری یکی از بخش های عمده فعالیت در بخش کشاورزی بوده و مقادیر فراوانی سیب درختی صادراتی، انگور، تخمه آفتاب گردان به خارج از کشور صادر می شود.