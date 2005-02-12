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۲۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۰۹

نگراني جديد سازمان ملل؛

در كره جنوبي و ژاپن احتمالا بمب هسته اي ساخته مي شود

سازمان ملل نسبت به ايجاد تاسيسات مربوط به ساخت تسليحات هسته اي در ژاپن و كره جنوبي ابراز نگراني كرد.

 به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت خبري بلوم برگ، هيئت ويژه سازمان ملل دركره جنوبي اعلام كرد به تازگي نشانه هايي به دست آمده است كه علاوه بر كره شمالي و كره جنوبي ، ژاپن نيز در حال تلاش براي ساخت تسليحات هسته اي مي باشند و سازمان ملل همانند كره شمالي براي اين دو كشور هم نگراني دارد.

موريس استرينگ كه از سال 2003 نماينده سازمان ملل درسئول مي باشد در ادامه به خبرنگاران اعلام كرد: ما در حال حاضر تلاش هاي خود براي كشاندن كره شمالي به ميز مذاكره را ادامه مي دهيم.

وي افزود: قرار است من امروز با پاك گيل نماينده كره شمالي در سازمان ملل ديدار و در اين زمينه گفتگو كنم.

اين در حالي است كه شينيچي ايدا يك ديپلمات ژاپني اعلام كرده است احتمال اينكه دولت كشورش در حال ساخت تسليحات هسته اي باشد، صفر است زيرا ژاپن تنها كشوري است كه خسارات مربوط به تسليحات اتمي را متحمل شده است.

اما مقامات كره جنوبي در اين زمينه اظهار نظري نكرده اند.

 

 

کد مطلب 156962

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