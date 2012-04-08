از مردم و دولت سوریه نیز حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی وآفریقایی وزیرامور خارجه که برای شرکت درنخستین نشست کمیته مذاکرات راهبردی ایران وعمان به مسقط سفر کرده است،صبح امروز با فهد بن محمود آل سعید معاون نخست وزیرعمان دیدار وگفتگو کرد.

معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن تمجید از سطح روبرشد روابط دوجانبه و مشورتها و تعاملات خوب دو کشور در سطوح منطقه ای و بین المللی خاطرنشان کرد : تهران و مسقط دیدگاههای مشترک فراوانی در خصوص مسائل منطقه ای و جهانی دارند و مسائل منطقه حساس و مهم خلیج فارس نیز برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.



امیر عبداللهیان افزود : جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ و استقرار امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز می باشد و معتقد است امنیت مقوله ای عمومی برای همه کشورهای منطقه بوده و نمی توان تصور کرد که منطقه مهم خلیج فارس و تنگه هرمز برای برخی کشورها امن و برای دیگران ناامن باشد.



معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با تبیین موضع اصولی کشورمان در قبال تحولات سوریه اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران از اصلاحات جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه در راستای تحقق مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم این کشور حمایت می کند و هرگونه مداخله خارجی در سوریه از سوی برخی طرفهای خارجی که بدنبال جنگ افروزی و جنگ طایفه ای در این کشور هستند را رد می کند و آن را محکوم می نماید.



معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به حمایت کشورمان از گفتگوهای ملی بین دولت و معارضین در سوریه خاطرنشان کرد : ایران همواره دولت و معارضین را به گفتگو و مذاکره توصیه کرده است.



امیرعبداللهیان افزود : ما بدنبال جنگ و درگیری و ناامنی در منطقه نیستیم و همه تلاشهایمان را برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه بکار خواهیم گرفت و تحولات سوریه ، یمن و بحرین را با این دیدگاه پیگیری و دنبال می کنیم.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه غربیها به فکر تغییرات جغرافیایی در منطقه هستند ، خاطرنشان کرد : جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد منافع مردم منطقه در این توطئه چینیهای قدرتهای بیگانه آسیب ببیند.



فهد بن محمود آل سعید معاون نخست وزیر عمان نیز در این دیدار با تمجید از سطح روابط بین جمهوری اسلامی ایران و عمان اظهار داشت : روابط ایران و عمان روابطی ممتاز بوده که ریشه تاریخی دارد.



نخست وزیر عمان همچنین با تجلیل از جایگاه کشورمان و ملت ایران افزود : ایران کشوری بزرگ و قدرتمند در منطقه به شمار می رود و نقش مهمی در تحولات منطقه ای و جهانی دارد و مردم ایران مردمی متمدن ، با فرهنگ، عزیز و قدرتمند هستند و در بین ملتهای جهان ، ملتی با عزت نفس به شمار می روند و ایران از جایگاه ممتاز و شرایط مناسب طبیعی و تاریخی برخوردار است.



وی همچنین با تاکید بر توصیه همیشگی سلطان قابوس پادشاه عمان به همه مسئولین این کشور نسبت به اهتمام ویژه به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران افزود: سلطنت عمان اهمیت ویژه ای برای توسعه روابط با ایران قائل است و ما علاقمند به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها هستیم.