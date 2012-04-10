  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

با حکم روستاآزاد؛

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف تغییر کرد

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف تغییر کرد

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف با حکم رئیس این دانشگاه تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم رضا روستاآزاد، روح‌الله دهقانی فیروز آبادی از استادان دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف معاونت فرهنگی را به دست گرفت.

دهقانی فیروزآبادی پیش از این در سمت‌هایی از قبیل مشاور ریاست دانشگاه در امور سمینارها و همایش‌ها، معاون فرهنگی- دانشجویی دانشکده مهندسی هوافضا، عضویت در کمیته نظارت و ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف، فعالیت داشته است.

پیش از این محمد میرزایی سمت معاونت فرهنگی دانشگاه را عهده دار بود و هم اکنون به مدت دوسال به عنوان مشاور رئیس دانشگاه شریف در امور فرهنگی منصوب شده است. 

کد مطلب 1573087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها