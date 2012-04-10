معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم رضا روستاآزاد، روح‌الله دهقانی فیروز آبادی از استادان دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف معاونت فرهنگی را به دست گرفت.

دهقانی فیروزآبادی پیش از این در سمت‌هایی از قبیل مشاور ریاست دانشگاه در امور سمینارها و همایش‌ها، معاون فرهنگی- دانشجویی دانشکده مهندسی هوافضا، عضویت در کمیته نظارت و ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف، فعالیت داشته است.

پیش از این محمد میرزایی سمت معاونت فرهنگی دانشگاه را عهده دار بود و هم اکنون به مدت دوسال به عنوان مشاور رئیس دانشگاه شریف در امور فرهنگی منصوب شده است.