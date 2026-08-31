به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی بعدازظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز بهورز در مشهد اظهار کرد: وی ادامه داد: خط مقدم بهداشت، چهره‌به‌چهره مواجه‌شدن با مردم است که بسیار مهم است. نظام سلامت ما به شما بهورزان اعلام می‌کند که به شما بیش از پیش احتیاج دارد و چشم امید آن به شما است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: مشکل جمعیت در کشور وجود دارد و همه مسائلی که موثر بر سلامت است. اگر بخواهیم خدمات ارائه پیدا کند باید بپرسم نقش بهورز در فشارخون، دیابت، سواد سلامت و غیره چیست؛ چرا اگر می‌توانیم با آموزش ساده سرطان شایع در بانوان یعنی پستان را پیشگیری کنیم، آن را انجام ندهیم؛ در خانواده‌های روستا مادر محور خانواده است.

وی با بیان اینکه امروزه مشکل ما بیماری واگیردار نیست، گفت: مشکل جمعیت در کشور وجود دارد و همه مسائلی که موثر بر سلامت است. خط مقدم بهداشت، چهره به چهره مواجه شدن با مردم است که بسیار مهم است.

ظفرقندی اظهار کرد: حوزه بهداشت، سلامت و بهورزان و مراقبین ابتدای کار ما است. نقشه‌ریزی و عملیات ما از اینجا شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد و سپس به سطوح دیگر می‌رویم. خدا به پیامبر می‌فرماید که اگر تو با امت و مردم خشن باشی، مردم از دور تو پراکنده می‌شوند. هر حکومتی اگر بخواهد بقا داشته باشد، باید با مردم مهربان باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: به نظر من یکی از مبادی مشاوره در حوزه سلامت، مراقبین سلامت ما هستند. برای بقا باید دو درس بدهیم ابتدا اینکه همه ارکان باید باهم مهربان باشند. پیامبر به حضرت علی فرمودند برای آشنا کردن مردم یمن با اسلام، با مردم ساده بگیر و سخت‌گیری نکن. این به نظر من رمز بقاست و اگر کسی این را متوجه شود، باقی مانده و رشد می‌کند وگرنه پایه بقا از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه کلید دوم رمز بقا مرتبط به بهورزان است، تصریح کرد: گاهی نیاز حوزه سلامت رفع مسائل حوزه واگیر بود که بجا و به خوبی انجام شد. امروز در مجامع بین‌المللی و سخنرانی‌ها وقتی از حوزه سلامت سخن می‌گوییم، حتما می‌گوییم ما در سخت‌ترین شرایط جنگ تحمیلی اخیر، واکسیناسیون کودکان و مراقبت از مادران خود را عقب ننداختیم که این نیاز نظام سلامت است. رمز بقا این است که طبق نیاز، عمل خود را تطبیق دهیم. نیاز در طول زمان تغییر کرده و هنر بقا تطبیق دادن است.

ظفرقندی با بیان اینکه امروزه مشکل ما بیماری واگیردار نیست، گفت: آنچه که ما امروز با آن مواجه هستیم، فشارخون، دیابت، بیماری قلبی عروقی است. مشکل جمعیت در کشور وجود دارد و همه مسائلی که موثر بر سلامت است. اگر بخواهیم خدمات ارائه پیدا کند باید بپرسم نقش بهورز در فشارخون، دیابت، سواد سلامت و غیره چیست؛ چرا اگر می‌توانیم با آموزش ساده سرطان شایع در بانوان یعنی پستان را پیشگیری کنیم، آن را انجام ندهیم؛ در خانواده‌های روستا مادر محور خانواده است.