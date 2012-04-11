به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی شامگاه سه شنبه در همایش بزرگ دانشجویی روز ملی فناوری هسته‌ای که در دانشگاه قم برگزار شد اظهار داشت: در سال گذشته سه دستاورد مهم هسته‌ای را رونمایی کرده‌ایم و امسال هم چند دستاورد دیگر را رونمایی خواهیم کرد.



وی با بیان اینکه دانش و فناوری هسته‌ای مسئله‌ای جدا از بقیه علوم و فناوری کشور نیست، اظهار داشت: هسته‌ای بخش کوچکی از صنعت هسته‌ای است و بقیه آن علوم و فن رایج در جامعه و مدیریت دیگر و علوم پایه، فنی و مهندسی که در کشور روی آنها سرمایه گذاری شده، است.



عباسی رشد در صنعت هسته‌ای را مستلزم رشد در سایر رشته‌های علمی در کشور دانست و تاکید کرد: چون ما در سایر رشته‌های علمی پیشرفت کرده‌ایم توانستیم در بخش هسته‌ای ورود پیدا کنیم.



عمده دستاورد هسته‌ای مربوط به دو دهه اخیر است



رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه عمده دستاورد امروز ما مربوط به دو دهه اخیر است، گفت: در دهه 60 سرمایه گذاری خوبی در بخش تحصیلات تکمیلی انجام شده و استادان دانشگاه با شجاعت رشته‌های فوق لیسانس را تدریس کردند و نیروی متخصص و لازم برای ورود به دانش هسته‌ای تامین شد.



وی بیان داشت: در دهه 70 تقریبا در بیشتر رشته‌های مربوط به دانش هسته‌ای از اعزام دانشجو به خارج کشور بی‌نیاز شدیم و رشته‌های دکترا ایجاد شد.



عباسی تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که تمام چرخه سوخت را از اکتشاف معادن تا غنی سازی اورانیوم و انجام عملیات تبدیل بر روی آن را در داخل کشور انجام می‌دهیم.



آموزش نیروها برای بهره‌برداری از نیروگاه



رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به دغدغه‌ها و شک و تردیدهایی که در مورد راکتور نیروگاه بوشهر وجود دارد به شفاف سازی این مسئله پرداخت و اظهار داشت: این راکتور در شهریور ماه سال گذشته راه اندازی شد و طبق استانداردهایی که باید برای آن اعمال شود مراحل آزمایشی خود را طی می‌کند.



وی ادامه داد: چون ما بهره‌برداران کافی نداشتیم حدود 700 تا هزار نفر در راکتورهای روسیه آموزش دیدند و الان عملیات تحویل دهی به بهره‌برداران در حال انجام است و باید داده‌های لازم از آزمایش‌ها اخذ شود و مدارک لازم از روس‌ها گرفته و آموزش‌های مورد نیاز به نیروهای داخلی ارائه شود.



عباسی با بیان اینکه آزمایش‌های ظرفیت 75 درصدی برق نیروگاه بوشهر تا فروردین ماه به پایان می‌رسد تصریح کرد: البته تاکنون فرایندهایی که انجام شده ما را مطمئن کرده است ولی ممکن است در بین راه مشکلاتی به وجود آید بنابراین طبق برنامه زمان بندی شده پیش می‌رویم.



وی ادامه داد: ما در طول کار برای راکتور بوشهر شبه حادثه ایجاد می کنیم و به عنوان مثال یکی از پمپ‌ها را از کار می‌اندازیم تا ببینیم فعالیت راکتور همچنان ادامه پیدا می‌کند یا نه.



وی در مورد رسیدن به ظرفیت هزار مگاواتی نیروگاه بوشهر گفت: البته به سمت هزار مگاواتی رفتن به معنای رسیدن به هزار مگاوات نیست.



ساخت نیروگاه‌های بومی



عباسی با بیان اینکه ممکن است این روند چند ماه طول بکشد تصریح کرد: روس‌ها در مهرماه یا آبان ماه رسما نیروگاه بوشهر را به بهره‌برداران ایرانی تحویل می‌دهند و خودشان برای ارائه مشاوره تا یکسال اول همراهی می‌کنند که مراحل بهره‌برداری به خوبی انجام شود.



رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه نیروگاه بوشهر حدود 2.5 درصد برق کشور را تامین خواهد کرد اظهار داشت: این نیروگاه اولین نیروگاه هسته‌ای ماست که برای ما مثل آزمایشگاه است و انتظار زیادی از نیروگاه بوشهر نداریم که تمامی برق مورد نیاز کشور را تامین کند.



وی اضافه کرد: ما به نیروگاه دست یافتیم و باید به سمت ساخت نیروگاه‌های بومی برویم و چون تاکنون در زمینه ساخت نیروگاه تجربه نداشتیم به تجهیزات و آموزش‌های لازم احتیاج داریم.



عباسی تاکید کرد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیشتر اهتمام ما این است که سازندگان داخلی را ترغیب کنیم که درصدی از نیروگاه‌های آتی را در کشور خودمان بسازیم.



وی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد کاربرد پرتوها در زندگی گفت: ما در این زمینه‌ها بیکار نبودیم و این طور نیست که به کاربرد پرتوها در زندگی توجهی نشده باشد.



راه‌اندازی خط تولید نیروگاه اراک



عباسی در پاسخ به سئوال دیگری درباره جایگاه هسته‌ای ایران در جهان تصریح کرد: ما چرخه سوخت را به طور کامل در کشور خودمان داریم، یعنی به خودکفایی رسیده‌ایم و اگر 10 تا 12 کشور دنیا می‌توانند چرخه سوخت داشته باشند ایران جزو یکی از آنهاست که کل فرایند و تجمیع سوخت را انجام می‌دهد.



وی ادامه داد: ما 20 فروردین اعلام کردیم که مجتمع‌های مجازی سوخت نیروگاه اراک ایجاد شد، یعنی ما کارخانه تولید اجزای سوخت را داریم و می‌توانیم سوخت راکتور اراک را به صورت کامل بسازیم.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: کافی است بعد از اینکه سوخت مجازی را تمام کردیم و تحویل راکتور اراک دادیم به جای قرص‌های سربی از قرص های آلومنیومی استفاده کنیم که برای تولید این قرص‌ها نیز کارخانه‌ای را راه اندازی کردیم.



وی ادامه داد: از طرفی دیگر در روز 20 فروردین اعلام کردیم که سوخت 3.5 درصد را تولید کردیم، یعنی قرص‌های سوخت را تولید و آنها را در میله‌هایی قرار داده ایم و در راکتور تهران تست پرتویی بر روی آن انجام دادیم و قادریم سوخت‌های مختلف 3.5 تا 20 درصد را تولید کنیم.



عباسی تصریح کرد: همچنین در مورد غنی سازی، ماشین‌های با قدرت بالا را تولید و در نطنز راه اندازی کردیم و به زنجیره 160 تایی رسیدیم، یعنی قدرت جداسازی ماشین‌های ما سه برابر شده است.



جزو 6 یا هفتمین کشور جهان هستیم



وی افزود: ما قدرت طراحی ماشین‌های سانتریفیوژ مختلفی را داریم و اگر غنی سازی را به آن اضافه کنیم جایگاه ایران به ششمین یا هفتمین کشور دنیا می‌رسد، چون غیر از خودکفایی در چرخه سوخت، قادر به طراحی ماشین‌های سانتریفیوژ هستیم.



وی با بیان اینکه در راکتورسازی عقب هستیم گفت: علت این مسئله این است که راکتور بوشهر را به تازگی تحویل گرفتیم و از طرفی راکتور 360 مگاواتی را طراحی کردیم و چون در تحریم هستیم نمی‌توانیم برخی از تجهیزات از جمله توربین و ژنراتور را خریداری کنیم اما ما تولیداتی را داریم که می‌توانیم به صورت پایاپای به کشورهای دیگر معامله کنیم.



افزایش مشارکت روس‌ها در راه‌اندازی راکتور بوشهر



عباسی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان در مورد مشارکت روسیه در ساخت راکتور بوشهر اظهار داشت: دولت روسیه به دنبال منافع خودش است و اگر برای یک کشور منفعت نداشته باشد دلیلی برای همکاری با ما ندارد.



رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: در طول دو سال گذشته همکاری روس‌ها با ما بیشتر شده و عزمی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر وجود دارد و حتی روس ها حاضرند این نیروگاه را زودتر از موعد مقرر به ما تحویل دهند.