برگزاری یادواره های شهدا تجلیل از ارزشها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طائب شامگاه پنجشنبه در یادواره 55 شهید منطقه ملت آباد آمل افزود: یادواره شهدا یادآور رشادت، ایثارگری، گذشت و فداکاریهای شهیدان هشت سال دفاع مقدس بوده و ما مدیون این دلاوریها و قهرمانی ها هستیم.



وی اظهار داشت: برپایی این گونه آیین ها علاوه بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، سبب ترویج آرمانهای آنان در بین نسل جدید خواهد شد.



این استاد حوزه ودانشگاه ادامه داد: یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام، نعمت شهادت بوده و امروز فرهنگ شهادت و یادواره شهدا باید ارتباطی بین نسل گذشته و نسل حاضر باشد.



طائب اضافه کرد: انقلاب اسلامی با شهادت پیروز شده، با شهادت به پیش رفته و با شهادت دستاوردهای آن در سطح جهان گسترش یافته و تنها راه ادامه آن، ترویج این فرهنگ است.



وی اضافه کرد: تکریم شهدا برای نسل جوان به منظور سرلوحه و چراغ زندگی قرار دادن، در همه عرصه های زندگی لازم و ضروری است.



وی گفت: هر یک از شهدای دفاع مقدس بزرگوارانی هستند که به خاطر دفاع و پشتیبانی از کیان و شرف ملت ایران از جان خود گذشتند.



دبیرکل حزب عماریون، برگزاری آیین های مختلف را فرصت مناسب برای معرفی گوشه ای از سلحشوری ها و شهادت طلبی بهترین جوانان این مرز و بوم برای نسل حاضر خواند.

وی افزود: برگزاری یادواره ها قدردانی بسیار اندکی از فداکاری های شهدا و جانبازان است.