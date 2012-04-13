قصه یک پسر از محله قلعه مرغی کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب یک رمان بلند ایرانی است که به شرح بخشی از زندگی یک پسر نوجوان ساکن جنوب تهران میپردازد و در کنار روایت زندگی وی بخشی از فرهنگ و ادبیات عامیانه این منطقه را نیز مرور میکند.
سلمان امین نویسنده کتاب سعی کرده است با شیوهای روان و ساده این اثر را به نگارش درآورد تا خواننده برای دنبال کردن داستان ترغیب شود.
در بخشی از کتاب میخوانیم: خوشگل کاشتم پسر! لول لول شده بود. حتی یک جایی بهش گفتم که با همان نگاه اول که بهم انداخته کارم را ساخته است و الان دیگر هیچ کاری فایدهای ندارد. شرایط سنیام جوری است که تقریبا عاشق هر دختری میتوانم بشوم. برای همین اینکه اینجور حرفها را سرهمبندی کنم شکبرانگیز نیست.
از طرفی لاله هم دنبال این نبود که مچ من را باز کند. اگر مدت آشناییمان کمی بیشتر بود حتی شاید بهش میگفتم که برای به دست آوردنش دست به هر کاری زدهام و حتی به خانوادهام پشت کردهام. خلاصهاش حرفهایی زدم که فقط آدمهای خیلی احساساتی یا خیلی هفتخط به کسی میزنند. البته قصد من سوءاستفادههای عاطفی نبود فقط میخواستم شانسم را امتحان کنم. امتحانی که اصلا مجانی نبود.
این کتاب دارای فصلبندی نیست ولی بخشهایی از داستان با شماره از هم جدا شده و میتوان گفت رمان دارای 30 بخش است. داستان همچنین پایانبندی غافلگیرانهای دارد.
«قلعه مرغی؛ روزگار هرمی» توسط انتشارات هیلا در شمارگان 1500 نسخه و قیمت 6500 تومان به چاپ رسیده است.
