رابطه با آمریکا ضرر دارد/ هرگونه سازشکاری با مستکبران ننگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به 29 فروردین روز ارتش اظهار داشت: ارتش مهم ترین پشتوانه و قدرت یک ملت است و ملتی که قدرت نداشته باشد عزت و شرفش در خطر است.

وی با بیان اینکه ارتش حافظ مردم و تمامیت ارضی یک کشور است، افزود: در منابع دینی ما از ارتش به عنوان لشکریان خدا یاد شده است.

ارتش ایران اسلامی متشکل از نیروهای مخلص و ولایتمدار است

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ارتش در جامعه اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است، عنوان کرد: از طرف دیگر علاوه بر قابلیتهای نظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران از امتیازهایی برخوردار است که دیگر ارتشهای دنیا ندارند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ارتش ایران اسلامی متشکل از نیروهای مخلص، فداکار، متعهد و ولایتمدار است، تصریح کرد: امروز نیروی ارتش ما یک نیروی قدرتمند و مخلص است که از توان جسمی، نظامی و روحی بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ارتش ایران از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است، ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با تجربه هشت سال دفاع مقدس از قدرتمندترین نیروهای نظامی در دنیا محسوب می شود.

سه مسئولیت مردم و مسئولان در شرایط کنونی کشور

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کشورمان اشاره کرد و گفت: امروز انقلاب اسلامی در یک شرایط خاص و تعیین کننده قرار دارد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب از شرایط امروز کشور با عنوان شرایط بدر و خیبر یاد کردند که این شرایط علیرغم سخت و سنگین بودن امیدوار کننده و نوید بخش است.

وی با بیان اینکه در شرایط بدر و خیبر مسئولان و مردم سه مسئولیت به عهده دارند، افزود: مقاومت و استقامت در راه خدا و ایستادگی در برابر دشمنان یکی از این مسئولیتها است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر ما استقامت کنیم خداوند هم با ماست، تصریح کرد: ملت ایران در راه دستیابی به حقوق مسلم خود هیچ خوفی ندارند و با امید و نشاط راهی را که ولی فقیه ترسیم کرده ادامه خواهند داد.

ملت ما هیچگاه با هیچ قدرتی سر سازش نداشته است

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ملت ما هیچ گاه با هیچ قدرتی سر سازش نداشته است، افزود: جنایتکارانی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه به نفع ایران قدم بر نداشته و همواره به دنبال بلعیدن منابع و ذخایر ایران بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه رابطه با آمریکا برای ایران ضرر دارد، یادآور شد: آمریکا به دنبال سلطه گری و از بین بردن ارزشهای ماست در حالیکه ما حیات واقعی را در این ارزشها می بینیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: در این شرایط حساس مقاومت و استقامت وظیفه همگان است و هرگونه سازشکاری با مستکبران ننگ است.

وحدت و همدلی یک ضرورت برای کشور است

حجت الاسلام میرعمادی وظیفه دوم ملت و مسئولان در شرایط کنونی را حفظ وحدت و همدلی و یکپارچگی دانست و گفت: آحاد مردم و مسئولان در شرایط کنونی باید ضمن پرهیز از تفرقه گوش به فرمان ولی امر مسلمین جهان باشند.

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط باید از هرگونه حاشیه سازی خودداری شود، تصریح کرد: وحدت و همدلی یک ضرورت برای کشور است.

خطیب جمعه خرم آباد سومین وظیفه مردم و مسئولان در شرایط کنونی را کار، تلاش و تولید دانست و یادآور شد: باید امروز بدانیم که کار و تولید بهترین راه برای مقابله با هرگونه تحریم و تهدید است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه باید در این شرایط اعتماد به نفس داشته باشیم و در مسیر کمال انقلاب اسلامی از کار و تلاش غافل نشویم، یادآور شد: نامگذاری سالجاری به نام " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در همین راستا صورت گرفته است.

دستهای بیگانه به دنبال تضعیف خط مقاومت در سوریه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کشور سوریه اشاره کرد و بیان داشت: در نا امنی امروز کشور سوریه دست بیگانگان هویدا است به طوریکه کشورهای غربی، عربستان و ترکیه دست به دست هم داده اند و تلاش می کنند که نظام حاکم در سوریه را از بین ببرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه سرنگونی دولت بشار اسد خواست مردم سوریه نیست، افزود: دستهای بیگانه در کار است تا خط مقاومت را تضعیف کند و بشکند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه سوریه در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، عنوان کرد: روشن است که در چنین شرایطی بیگانگان ضربه زدن به جبهه مقاومت در برابر اسرائیل را دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه به طور قطع تلاش آمریکا و کشورهای عربی به نتیجه نخواهد رسید، افزود: امروز موج بیداری اسلامی دنیا را فرا گرفته که مهم ترین مطالبه مردم در کشورهای منطقه مخالفت با رژیم صهیونیستی است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه درخواستهای مردم سوریه را می توان از راه مذاکره و عقلانیت عملیاتی کرد، افزود: بشار اسد نیز در این راستا برای انجام اصلاحات اعلام آمادگی کرده است.