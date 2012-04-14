نوآوری در طرح های هادی روستایی در دیواندره ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح شنبه در جریان دیدار با کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری گفت: یکی از عرصه های مهمی که این شعار می تواند عملی شود، پروژه های عمرانی بنیاد مسکن در مناطق محروم و روستایی است.

وی با تبریک دهه بنیاد مسکن و تقدیر و تشکر از تلاش های کارکنان این نهاد در شهرستان دیواندره افزود: باید سعی شود در پروژه های اجرایی از سوی بنیاد مسکن از جمله طرح هادی، فاضلاب روستایی و مسکن محرومان، با ابراز خلاقیت و نوآوری بر توانمندی های ویژه منطقه و دانش بومی تکیه کرد و بر این اساس تا حد ممکن از اتلاف هزینه ها و طولانی شدن اجرای طرحها اجتناب کرد.

فرماندار شهرستان دیواندره در ادامه پروژه های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها را موجب رونق مناطق محروم و روستایی دانست و افزود: انتظار می رود در سالهای آتی روستاهای بیشتری مشمول اجرای پروژه های عمرانی روستایی شده و از این لحاظ موجبات رونق این روستاها فراهم شود.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره در ادامه این نشست به ارائه گزارش عملکرد آن دستگاه در شهرستان پرداخت و عنوان کرد: به همت و تلاش کارکنان بنیاد مسکن شهرستان و حمایت های فرمانداری دیواندره تا کنون در 40 روستا طرح هادی اجرا شده است و یا در حال اجراست.

رحمان شیخ الاسلام افزود: همچنین مطالعه طرح هادی 125 روستای شهرستان انجام و مصوب شده است که انتظار می رود بتوانیم در سالهای آتی کار مطالعه طرح هادی کلیه ی روستاهای شهرستان را انجام دهیم.

وی در ادامه به مهمترین اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان اشاره کرد و گفت: مطالعه و اجرای طرح هادی در 125 روستا، تهیه طرح ساماندهی سکونتگاه های روستایی، طرح بازسازی بافتهای با ارزش روستایی، طرح سند دار کردن اماکن روستایی، اعطای تسهیلات بازسازی و مقاوم سازی اماکن روستایی، احداث واحدهای مسکن محرومان، اعطای تسهیلات مسکن مهر و نظارت عالیه بر این پروژه ها از مهمترین اقدامات این بنیاد در شهرستان دیواندره طی سالهای اخیر است.