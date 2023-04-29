به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی ظهر شنبه در جلسه بررسی اجرای طرح هادی روستاهای جنوب استان اردبیل با بیان اینکه در سال گذشته در ۲۲ روستای خلخال طرح هادی بازنگری شد، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات مناسبی در راستای اجرای طرح بازنگری در روستاهای خلخال انجام شد که برای امسال نیز پیش بینی شده طرح بازنگری در ۱۷ روستا اجرایی شود.

وی افزود: با تلاش‌های انجام شده، حدود ۵۰ هکتار به روستاهای این شهرستان‌ها اضافه شده به طوری که در برخی از روستاها تا ۳۰ سال آینده هم مشکل تأمین زمین برای مسکن وجود نخواهد داشت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل با اشاره به انجام عملیات آسفالت ریزی در برخی روستاها گفت: در سال گذشته حدود ۵۳ هزار مترمربع عملیات آسفالت ریزی در روستاهای خلخال و کوثر انجام شده و ۲۰ هزار مترمربع کانال‌کشی یا سنگ فرش اجرایی شده است که در سال‌جاری هم این برنامه‌های عمرانی تداوم خواهد داشت‌.

کیخسروی با بیان اینکه اعتبار آسفالت ۱۱ روستا تأمین شده است، ادامه داد: با تلاش نماینده شهرستان‌های خلخال و کوثر از محل اعتبارات وزارت نفت برای اولین بار در زمینه مسئولیت اجتماعی ۲ و نیم میلیارد تومان برای عمران و آبادانی روستاها جذب شده که ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مختص بنیاد مسکن است.

وی افزود: در روستاهای هدف گردشگری مخصوصاً روستاهای برندق، کزج، اسبو و گیلوان برنامه‌های ویژه‌ای برای جذب اعتبارات ملی و قیر رایگان داریم که در این خصوص تأمین اعتبارات ویژه ای از محل اعتبارات ملی و اعتبارات گازرسانی به این امر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف برنامه ریزی طرح‌های عملیاتی و اجرای طرح‌های هادی در روستاهای شهرستان‌های خلخال و کوثر برگزار شد که مقرر شد با حضور دهیاران جلسه دیگری در خصوص تصمیم گیری و آغاز به کار طرح هادی برگزار شود و در فصل کاری سال‌جاری از زمان موجود در جهت اجرای عملیاتی این طرح استفاده مطلوب شود.