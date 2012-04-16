به گزارش خبرنگار مهر، کودهای شمیایی به مواد غیرآلی یا معدنی که دارای یک یا چند عنصر لازم برای تغذیه گیاهان هستند، گفته می شود، این کودها اغلب شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه ازت، فسفر و پتاس بوده و برای افزایش تولید محصول به خاک اضافه می شوند.

هر سال مقادیر زیادی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع، خرید و فروش می شود و افراد زیادی از قبل این معاملات غیر قانونی و مبادلات کاذب به درآمد و ثروت می رسند.

هر سال مقادیر زیادی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع، خرید و فروش می شود

بدون شک قاچاق این نهاده اگر اهمیتی بیشتر از قاچاق سایر محصولات و کالاها نداشته باشدٰکم اهمیت تر نیست از اینرو باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

یک کشاورز گیلانی در این باره گفت: با توجه به کشت گسترده انواع محصولات کشاورزی، مدیریت کارآمد توزیع و تامین کود شیمیایی در استان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

علی جعفری با اشاره به اینکه کود به موقع به دست کشاورز نمی ‌رسد، افزود: گیلان یکی از قطبهای کشاورزی کشور است که کشت غالب آن را برنج تشکیل می دهد.

وی افزود: کود شیمیایی و سم از نهاده های موثر در تولید برنج به شمار می روند که باید به موقع و با قیمت مناسب در اختیار کشاورز قرار گیرد.

دیگر کشاورز گیلانی تاکید کرد: کود شیمیایی و سم به موقع در اختیار کشاورز قرار گیرد تا این قشر زحمتکش برای تامین نیازهای خود از کودهای قاچاق استفاده نکند.

برنامه ریزی و مدیریت درست سدی در برابر رشد پدیده قاچاق نهاده های کشاورزی

مازیار احمدی اظهار داشت: با برنامه ریزی و مدیریت درست می توان میزان نیاز کودهای شیمیایی کشاورزان استان را تامین و مانع روند رشد پدیده قاچاق این نهاده مهم شد.

وی یادآورشد: با شروع فصل کشاورزی و افزایش تقاضای کشاورزان به کودهای شیمیایی عده ای افراد فرصت طلب و سودجو نسبت به عرضه کودهای شیمیایی تقلبی در باز می کنند که باید با این گونه افراد به شدت برخورد شود.

در این ارتباط فرمانده نیروی انتظامی سیاهکل از کشف دوهزار کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در این شهرستان خبرداد و افزود: ماموران انتظامی این شهرستان در حین اجرای گشتهای هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و با رعایت نکات ایمنی این خودرو را متوقف می کنند.

سرهنگ شیرودی گفت: اکیپهای عملیاتی پلیس با رعایت موازین قانونی از محموله وانت نیسان بازرسی و در نتیجه از این خودرو که فاقد هرگونه مدارک برای حمل بار بوده، دو هزار کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف کردند.

کشف دوهزار کیلو کود شیمیایی قاچاق در سیاهکل

وی ادامه داد: دو متهم به نامهای میثم و ناصر در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده و به همراه موارد مکشوفه تحویل مرجع قضایی شدند.

همچنین در این زمینه یک شرکت تعاونی عرضه کننده انواع کود شیمیایی از سوی تعزیرات حکومتی شهرستان شفت متخلف و 30 میلیون ریال جریمه شد، تخلف این شرکت عرضه 9 هزار و 750 کیلو کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع بوده است.

به هر حال نمونه های پیدا و پنهان زیادی از عرضه خارج از شبکه توزیع، غیر مجاز، قاچاق و تقلبی کود شیمیایی در استان وجود دارد که باید این مهم با مدیریت درست به سامان برسد و کشاورزان نیز دغدغه ای برای تامین این نهاده اساسی نداشته باشند.

مصرف نامتناسب و بی رویه کودهای شیمیایی از آنجا که به نحوی تقاضای کاذب در بازار بوجود می آورد به طور غیرمستقیم در ایجاد عرضه خارج از شبکه و یا تقلبی این کالا تاثیر گذاشته و از این نظر بی ارتباط با قضیه قاچاق نیست.

مصرف نامتناسب و بی رویه کودهای شیمیایی بی ارتباط با قضیه قاچاق نیست

یکی از مشکلات موجود در این زمینه عدم تعادل درمصرف انواع کودهای شیمیایی به دلیل نا آگاهی کشاورزان، عدم توزیع کارشناسانه نسبت متناسب کودها به اقتضای نوع محصولات، مناطق جغرافیایی و یا صرفه هزینه ای مصرف نوعی از کود به جای نوع کود مناسب است.

یک کارشناس کشاورزی در این باره گفت: خاک اراضی کشاورزی باید مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان کود مصرفی کشاورزان تنظیم ‌شود.

حسن صالحی با اشاره به اینکه آزمون خاک یکی از دقیق ‌ترین روشهای تعیین نیاز کودی گیاهان است و قدمت طولانی دارد، افزود: قبل از کشت هر نوع گیاهی از خاک مزرعه نمونه ‌برداری و با تجزیه شیمیایی خاک، نتایجی کسب و بر اساس آن توصیه کودی انجام شود.

وی اظهار داشت: مبنای توصیه کودی این است که نخست بدانیم چه مقدار عنصر در خاک داریم، این عناصر چه مقدار باید باشند و ما به ‌التفاوت آن از طریق مصرف کود تامین می ‌شود.

این کارشناس همچنین تاکید کرد: کشاورزان برای مصرفه بهینه و درست از کود به دستور العملهای استفاده از کود توجه ویژه داشته باشند.

90 درصد مزارع گیلان نیاز به کود پتاسه دارد

وی یادآورشد: در حال حاضر 90 درصد مزارع گیلان نیاز به کود پتاسه داشته که متاسفانه کشاورزان گیلانی کمتر تمایل به مصرف این کود دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز گفت: کشاورزان گیلانی بطور میانگین در هر فصل زراعی برای هر هکتار 120 تا 150 کیلوگرم انواع کود شیمیایی و حدود 18 کیلوگرم انواع سموم شیمیایی استفاده می کنند.

اردشیر روحی ماسوله افزود: با هدف توزیع صحیح و متناسب با نیاز گیاهی و همچنین جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی، حواله ها کودی باید براساس سامانه رایانه ای کود شیمیایی و مدارک زمین صادر می شود.

وی در ادامه موضوع تامین کود شیمیایی را از دغدغه ها و نیازهای اساسی و جدی کشاورزان استان دانست و بر لزوم برخورد با عوامل فرصت طلب و سود جو که اقدام به توزیع خارج از شبکه و عرضه کودهای تقلبی در بین کشاورزان می کنند، تاکید کرد.

همچنین در این رابطه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان نسبت به خرید کود شیمیایی تقلبی به کشاورزان هشدار داد و افزود: برخی افراد سودجو کود پتاسه تقلبی را به کشاورزان عرضه می کنند که باعث آلودگی محیط زیست می شود.

ایرج بنیادی اظهارداشت: این کود تقلبی علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان مالی به کشاورزان به محیط زیست نیز آسیب می رساند و آلودگی خاک و محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان کودهای مورد نیاز خود را از طریق سازمان تعاون روستایی و یا مراکز مجاز فروش نهادههای کشاورزی تهیه کنند.

کودهای تقلبی باعث آلودگی محیط زیست می شوند

وی همچنین از کشاورزان خواست در صورت مشاهده کود تقلبی مراتب را به اداره های جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

بنیادی ادامه داد: کودهای شیمیایی معتبر با نشان شرکت خدمات حمایتی کشاورزان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی عرضه می شود.

به هر حال با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر و همچنین با توسعه علم و فناوری رویکرد بشر به نهادهای شیمیایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی گسترش فراوانی پیدا کرده به گونه ای که امروزه استفاده از انواع کودها، سموم شیمیایی و کاشت ارقام پرمحصول گونه های زراعی و باغی موجب افزایش تولیدات کشاورزی شده است اما این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی متعددی از قبیل آلودگی هوا، منابع آب و خاک، بروز آفات و بیماریهای جدید گیاهی و بروز سوء تغذیه و بیماریها در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی و انسان همراه بوده است.