تجمع "فاطمیون" در روز شهادت حضرت فاطمه در مشهد برگزار می شود

حجت الاسلام حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجمع فاطمیون با حضور هیئات مذهبی و سایر عزاداران در روز شهادت حضرت فاطمه اظهارکرد: این تجمع ساعت 9 صبح از میدان شهدا با سخنرانی امام جمعه مشهد آیت الله احمد علم الهدی و حرکت به سوی حرم مطهر برگزار می شود.

همایش"فاطمیون" ویژه مسئولین هیئات مذهبی خراسان رضوی برگزار می شود

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی از برگزاری همایش"فاطمیون" ویژه مسئولین هیئات مذهبی استان اول اردیبهشت ماه جاری در مشهد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این همایش با حضور بیش از هزار نفر برگزار می شود.اظهار کرد: توجیه مسئولین هیئات به منظور باشکوه تر برگزار شدن برنامه های فاطمیه به وی‍ژه در روز شهادت حضرت زهرا و تشریح برنامه های این ایام از اهداف برگزاری این همایش است.

ایجاد 100 ایستگاه صلواتی در خراسان رضوی

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی در خصوص برنامه های شورای هیئات مذهبی در ایام فاطمیه تصریح کرد: ایجاد 100 ایستگاه صلواتی، صدور مجوز برای 500 هیئت مذهبی استان جهت عزاداری، توزیع بسته های فرهنگی ویژه فاطمیه و تجلیل از خادمان محرم و صفر بخشی از برنامه های شورای هیئات مذهبی استان در این ایام است.

حجت الاسلام صباغیان ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی با نام یاد یاس، توزیع اقلام مورد نیاز ایستگاه های صلواتی از دیگر برنامه های شورای هیئات مذهبی استان در ایام فاطمیه است.

وی در خصوص طرح هایی که در این ایام در حال اجراست گفت: طرح های معارف رضوی ویژه مسئولین هیئات مذهبی خواهران و برادران، مهارت های زندگی ویژه زوج های جوان هیئات مذهبی، مدعیان دروغین، آموزشیار قرآن کریم و کرسی تلاوت از طرح هایی است که درایام فاطمیه در حال اجراست.

برگزاری همایش کاهش آسیب های عزاداری ویژه بانوان

صباغیان همچنین از برگزاری همایش کاهش آسیب های عزاداری ویژه هیئت های مذهبی بانوان خبر داد و افزود: این همایش با حضور مسئولین تشکل های بانوان دوم اردیبهشت ماه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای کاهش آسیب های عزاداری در هیئت های مذهبی بانوان برگزار می شود.

وی در زمینه کاهش آسیب های عزاداری در ایام فاطمیه نیز گفت: به منظور کاهش آسیب ها آئین نامه ای از سوی شورای هیئات مذهبی استان به تمامی مسئولین هیئات در 12 بند ابلاغ شده است.

وجود 7 هزار و 800 هیئت مذهبی در خراسان رضوی

صباغیان با اشاره به تعداد هیئات مذهبی استان اظهار کرد: 7 هزار و 800 هیئت مذهبی در خراسان رضوی وجود دارد که از این میزان سه هزار و 800 هیئت در مشهد و 850 هیئت متعلق به بانوان مشهد است.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به تاکیدات مسئولین نظام مقدس اسلامی برپایی مراسم عزاداری در دهه آخر و با توجه به شبکه عظیم هیئات مذهبی که موثرترین و معنوی ترین تشکل مردمی است فضای شهر مشهد رنگ و بوی فاطمیه به خود گرفته است.