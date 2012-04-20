به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقایی با اشاره به وجود مراکز متعدد تبادل سفر از جمله پایانه های تاکسیرانی، اتوبوسرانی و BRT و نیز ترمینال غرب در میدان آزادی، گفت: با توجه به وجود این مراکز، به احداث زیر گذر در این میدان نیاز جدی وجود دارد.

وی با بیان این که با توجه به حجم انبوه مسافران در این محدوده نیازمند اجرای طرحهایی به منظور کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی شهروندان هستیم، تصریح کرد: با اجرای این پروژه با کاهش تاخیر حرکت سواره به خاطر حذف جریان تردد هم سطح عابر پیاده رو به رو خواهیم شد.

آقایی در مورد ویژگیهای فنی و مشخصات اجرایی این پروژه گفت: با شروع عملیات حفاری در آبان ماه سال گذشته، احداث فاز اول زیرگذر محمد علی جناح حد فاصل پایانه اتوبوسرانی تا پایانه تاکسیرانی به طول110 متر و عرض 8 متر همراه با دو رمپ شمالی و جنوبی هر کدام به طول 50 متر آغاز شده و تابستان امسال آماده بهره برداری می شود.

مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: زیرگذر عابر پیاده در حال احداث، در آینده از طریق طرح گودال باغچه میدان آزادی، به ترمینال غرب و ایستگاه مترو متصل می شود.