جزییات آدم ربایی کودک ۴ ساله در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دیلمی شامگاه امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: پس از وقوع حادثه آدمربایی با انگیزه مالی در شادگان، بلافاصله با دستورات ویژه قضایی، اقدامات گستردهای برای شناسایی عاملان و آزادی کودک آغاز شد.
وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و عملیاتی و پس از ۶ روز تلاش بیوقفه نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی، محل حضور متهمان در شیراز شناسایی و عاملان دستگیر شدند.
دادستان شادگان با اشاره به حساسیت ویژه دستگاه قضایی نسبت به جرایم علیه امنیت و آرامش عمومی تأکید کرد: جرایم خشن و بهویژه آدمربایی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و با قاطعیت با متهمان این پرونده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دیلمی در پایان از تلاشهای شبانهروزی مجموعه انتظامی، نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دخیل در این پرونده قدردانی کرد و گفت: حفظ امنیت شهروندان و صیانت از جان و مال مردم از اولویتهای دستگاه قضایی است.
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