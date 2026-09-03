تجلیل خانه مطبوعات از رویکرد حمایتی و تعاملی استاندار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زنداسرار در حاشیه نشست خبری استاندار همدان با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی اظهار کرد: حمایت از رسانه به معنای پشتیبانی از آگاهی عمومی، شفافیت و تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات دقیق و موثق است.

وی با اشاره به چالش‌ها و دغدغه‌های حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای استان افزود: خبرنگاران در انجام رسالت خطیر اطلاع‌رسانی با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستند و اهتمام مسئولان به این مطالبات و بسترسازی برای گفت‌وگوی سازنده، نقش موثری در تقویت توان حرفه‌ای و انگیزه اصحاب رسانه دارد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه خانه مطبوعات با اهدای لوح سپاس از همراهی و نگاه تعاملی استاندار همدان تقدیر کرده است، تصریح کرد: این اقدام نمادی از قدردانی جامعه رسانه‌ای از مدیریتی است که رسانه را نه یک تریبون یک‌طرفه بلکه بازوی نظارتی جامعه، زبان مطالبه‌گری مردم و شریک فرآیند توسعه استان می‌داند.

وی توسعه فضای گفت‌وگو میان مدیران و اصحاب رسانه را زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی دانست و افزود: امیدواریم این رویکرد تعاملی تداوم یابد و در کنار پشتیبانی‌های معنوی پیگیری مسائل صنفی، معیشتی و رفاهی خبرنگاران استان نیز در اولویت قرار گیرد.

گفتنی است در پایان این نشست لوح تقدیر خانه مطبوعات استان همدان به پاس حمایت‌ها و همراهی مستمر با جامعه رسانه‌ای به حمید ملانوری شمسی استاندار همدان اهدا شد.