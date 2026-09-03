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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

تجلیل خانه مطبوعات از رویکرد حمایتی و تعاملی استاندار همدان

تجلیل خانه مطبوعات از رویکرد حمایتی و تعاملی استاندار همدان

همدان- مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار نسبت به اصحاب رسانه از تجلیل از حمید ملانوری شمسی در حاشیه نشست خبری روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زنداسرار در حاشیه نشست خبری استاندار همدان با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی اظهار کرد: حمایت از رسانه به معنای پشتیبانی از آگاهی عمومی، شفافیت و تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات دقیق و موثق است.

وی با اشاره به چالش‌ها و دغدغه‌های حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای استان افزود: خبرنگاران در انجام رسالت خطیر اطلاع‌رسانی با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستند و اهتمام مسئولان به این مطالبات و بسترسازی برای گفت‌وگوی سازنده، نقش موثری در تقویت توان حرفه‌ای و انگیزه اصحاب رسانه دارد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه خانه مطبوعات با اهدای لوح سپاس از همراهی و نگاه تعاملی استاندار همدان تقدیر کرده است، تصریح کرد: این اقدام نمادی از قدردانی جامعه رسانه‌ای از مدیریتی است که رسانه را نه یک تریبون یک‌طرفه بلکه بازوی نظارتی جامعه، زبان مطالبه‌گری مردم و شریک فرآیند توسعه استان می‌داند.

وی توسعه فضای گفت‌وگو میان مدیران و اصحاب رسانه را زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی دانست و افزود: امیدواریم این رویکرد تعاملی تداوم یابد و در کنار پشتیبانی‌های معنوی پیگیری مسائل صنفی، معیشتی و رفاهی خبرنگاران استان نیز در اولویت قرار گیرد.

گفتنی است در پایان این نشست لوح تقدیر خانه مطبوعات استان همدان به پاس حمایت‌ها و همراهی مستمر با جامعه رسانه‌ای به حمید ملانوری شمسی استاندار همدان اهدا شد.

کد مطلب 6936413

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