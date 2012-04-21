  1. هنر
  2. تئاتر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

خانه هنرمندان حامی جشنواره دانشگاهی ایران شد

خانه هنرمندان حامی جشنواره دانشگاهی ایران شد

خانه هنرمندان ایران حامی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران است و امکاناتی را برای برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان با در اختیار گذاشتن سالن استاد انتظامی جهت برگزاری بخش رادیویی، سالن استاد شهناز جهت برگزاری نمایشنامه خوانی و بخش مرور آثار علیرضا نادری با این دوره از جشنواره همکاری دارد و از برگزاری جشنواره حمایت می‌کند.

همچنین گالری‌های  خانه هنرمندان نیز برای برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر اختصاص پیدا کرده و از فضای باز خانه هنرمندان ایران نیز برای اجرای نمایش‌های خیابانی استفاده می‌شود.خانه هنرمندان ایران علاوه بر اختصاص این امکانات به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران حامی مالی این جشنواره نیز هست.
 
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری حمید مرادویسی نیمه دوم اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1582120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها