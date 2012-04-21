خانه هنرمندان حامی جشنواره دانشگاهی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان با در اختیار گذاشتن سالن استاد انتظامی جهت برگزاری بخش رادیویی، سالن استاد شهناز جهت برگزاری نمایشنامه خوانی و بخش مرور آثار علیرضا نادری با این دوره از جشنواره همکاری دارد و از برگزاری جشنواره حمایت می‌کند.

همچنین گالری‌های خانه هنرمندان نیز برای برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر اختصاص پیدا کرده و از فضای باز خانه هنرمندان ایران نیز برای اجرای نمایش‌های خیابانی استفاده می‌شود.خانه هنرمندان ایران علاوه بر اختصاص این امکانات به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران حامی مالی این جشنواره نیز هست.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری حمید مرادویسی نیمه دوم اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

