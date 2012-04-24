زنده نگه داشتن ایام فاطمیه در حقیقت استوار نگه داشتن ستون ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی پارسا صبح سه شنبه در گردهمایی فاطمیون چناران ضمن اشاره به اهمیت جایگاه ولایت در اندیشه و عمل حضرت زهرا (س) تاکید کرد: بروز مصیبت فاطمیه و عاشورا محصول انحراف جامعه زمان از اصول اساسی اسلام است.

وی در خصوص برگزاری گردهمایی فاطمیون اظهارکرد: این همایش با هدف بستر سازی و ایجاد وحدت رویه در برپایی مجالس فاطمیه، بررسی آسیبها و افزایش کمی و کیفی عزاداری ها و نیز تبیین محور برنامه های هیئات مذهبی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه (س) شهیده ولایت است، افزود: حضرت فاطمه (س) شهیده ولایت است و فاطمیون باید به پیروی از ایشان در این راه قدم بردارند.

وی افزود: به برکت حضرت زهرا(س) و مجالس فاطمیه باید بصیرت و بینایی را در جامعه تعلیم و ترویج داد.

وی با اشاره به برخی از آسیب های مجالس عزاداری، مداح محوری را یکی از مهمترین این آسیب ها برشمرد و اظهار داشت: مسئولین هیئات مذهبی و مساجد همواره باید در جهت جذب جوانان به مجالس و زیبا سازی و فضا سازی در مناسبت های مختلف هوشیار باشند.