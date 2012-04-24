یک نشریه کرمانشاهی ابوموسی را به گستره توزیع خود اضافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نامه "نقد حال" که با مرکزیت استان کرمانشاه در چهار استان غربی و تهران منتشر می شود، در واکنش به ادعاهای مقامات اماراتی در خصوص مالکیت جزیره ابوموسی در خلیج فارس، ضمن هماهنگی با مسئولان وزارت ارشاد، این جزیره را در گستره توزیع خود قرار داد.

این هفته نامه تنها نشریه کرمانشاهی است که با محتوای سراسری در تهران منتشر می شود.

در آخرین شماره این هفته نامه، مطالب مختلفی در رابطه با جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و دلایل ایران مبنی بر مالکیت بی چون و چرا بر این جزایر منتشر شده است.

در این شماره غلامرضا نوری علا مدیر مسئول این هفته نامه در سرمقاله خود از مسئولان و مردم خواسته است، در روابط اقتصادی خود با کشور امارات تجدید نظر کنند و اظهار امیدواری کرده است، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد آبادانی جزیره ابوموسی با توجه به پتانسیل های گوناگون این جزیره باشیم.