  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

یک نشریه کرمانشاهی ابوموسی را به گستره توزیع خود اضافه کرد

یک نشریه کرمانشاهی ابوموسی را به گستره توزیع خود اضافه کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یک نشریه کرمانشاهی در اقدامی نمادین پس اظهارات وزیر امور خارجه امارات متحده عربی درباره جزیره ایرانی ابوموسی در خلیج فارس، این جزیره را به گستره توزیع خود اضافه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نامه "نقد حال" که با مرکزیت استان کرمانشاه در چهار استان غربی و تهران منتشر می شود، در واکنش به ادعاهای مقامات اماراتی در خصوص مالکیت جزیره ابوموسی در خلیج فارس، ضمن هماهنگی با مسئولان وزارت ارشاد، این جزیره را در گستره توزیع خود قرار داد.

این هفته نامه تنها نشریه کرمانشاهی است که با محتوای سراسری در تهران منتشر می شود.

در آخرین شماره این هفته نامه، مطالب مختلفی در رابطه با جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و دلایل ایران مبنی بر مالکیت بی چون و چرا بر این جزایر منتشر شده است.

در این شماره غلامرضا نوری علا مدیر مسئول این هفته نامه در سرمقاله خود از مسئولان و مردم خواسته است، در روابط اقتصادی خود با کشور امارات تجدید نظر کنند و اظهار امیدواری کرده است، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد آبادانی جزیره ابوموسی با توجه به پتانسیل های گوناگون این جزیره باشیم.

کد مطلب 1585045

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها