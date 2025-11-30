اعلا: بودن در کنار بچه های ابوموسی یکی از بهترین روزهای زندگی من است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۹ آذر ۱۴۰۴، روز ملی جزایر سهگانه، سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزیره ابوموسی با حضور مسئولان کانون و مسئولان استان هرمزگان گشایش یافت.
افشین علا، نویسنده کودک و نوجوان و عضو هیأتمدیره کانون پرورش فکری، در این آئین با تأکید بر نقش کودکان در آینده کشور گفت: ایران به شما افتخار میکند و چشم همه ملت ایران به این جزایر است. آینده این سرزمین به شما، بچههای خوب این جزیره، وابسته است و شما باید قدر لحظههای کودکی و نوجوانی خود را بدانید.
او با اشاره به اهمیت مراکز فرهنگی هنری کانون در رشد نسل آینده افزود: یکی از بهترین جاهایی که میتوانید در کنار درس و مدرسه، اوقات خود را پربار کنید، همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
اعلا درباره علاقهاش به جزیره ابوموسی گفت: اگر آرزویی داشته باشم هرچند محال است از خدا میخواهم دوباره به زمان کودکی بازگردم و در جزیرهای مثل ابوموسی زندگی کنم. من از کودکی فقط در نقشه جغرافیا این جزیره را میدیدم و هرگز فکر نمیکردم روزی از نزدیک، زیباییهای آن را ببینم.
این نویسنده کودک و نوجوان سپس بخشی از شعری را که در مسیر سفر به ابوموسی سروده بود، برای حاضران خواند:
«خلیج فارس دارد نگینی مثل مهتاب
ابوموسیاست نامش، بهشتی در دل آب
ابوموسی همیشه به لب لبخند دارد
در آغوش زلالش دو تا فرزند دارد
یکی تنب بزرگ است، یکی هم تنب کوچک
دو مروارید زیبا، دو همبازی دو کودک
ابوموسی است، چراغی برای خاک میهن
از این فانوس زیباست خلیج فارس روشن
امید کشور ماست به این خاک دلیران
به این یار قدیمی، ابوموسی، ایران»
افشین اعلا در پایان از مسئولان استان هرمزگان، دستاندرکاران برگزاری آئین گشایش و همکاران خود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قدردانی کرد.
