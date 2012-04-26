رئیس جمهور کنیا به ایران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در ملاقات حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با پرفسور سام اونگری وزیر امور خارجه کنیا در نایروبی ، ضمن تسلیم پیام دعوت احمدی نژاد از کیباکی رئیس جمهور کنیا جهت حضور در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران ، پیرامون آخرین وضعیت مناسبات فیمابین و راههای گسترش بیشتر آن تبادل نظر شد.



معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین در این ملاقات با ابلاغ سلام و تبریک صالحی وزیر امور خارجه به همتای کنیایی بمناسبت انتصاب ایشان به این سمت ، روند مناسبات فیمابین را مثبت و رو به رشد خواند.



وی با مرور سرفصل های مهم روابط ، ابراز امیدواری کرد که همکاری ها در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی متناسب با ظرفیت های موجود در دو کشور و نیز موضوعات و مسائل مهم منطقه ای و بین‌المللی مورد توجه و علاقه مشترک بیش از پیش توسعه و تحکیم یابد.



سام اونگری وزیر امور خارجه کنیا با تاکید بر جایگاه مهم جنبش عدم تعهد بعنوان مهمترین نهاد و ساختار موجود برای همفکری و همکاری کشور های در حال توسعه در عرصه بین المللی ، اظهار داشت: از پیام دعوت جناب دکتر احمدی نژاد خرسندیم و با کمال افتخار در بهترین سطح در اجلاس شرکت خواهیم کرد و پیام دعوت را به رئیس کشورم منتقل می کنم.



وی همچنین با تشکر ازاحساسات برادرانه و پیام تبریک صالحی و صمیمانه خواندن روابط فیمابین ، آمادگی خود را برای سفر به کشورمان بمنظور برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی اعلام کرد.



افزایش توریسم ، برقراری پرواز مستقیم , تسهیل امور تجاری و سرمایه گذاری از جمله موارد مورد توافق در نشست مشترک کمیته سیاسی دو کشور در مذاکرات معاون وزیرخارجه کشورمان در نایروبی است.

