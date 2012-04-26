رئیس جمهور کنیا به ایران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در ملاقات حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با پرفسور سام اونگری وزیر امور خارجه کنیا در نایروبی ، ضمن تسلیم پیام دعوت احمدی نژاد از کیباکی رئیس جمهور کنیا جهت حضور در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران ، پیرامون آخرین وضعیت مناسبات فیمابین و راههای گسترش بیشتر آن تبادل نظر شد.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین در این ملاقات با ابلاغ سلام و تبریک صالحی وزیر امور خارجه به همتای کنیایی بمناسبت انتصاب ایشان به این سمت ، روند مناسبات فیمابین را مثبت و رو به رشد خواند.
وی با مرور سرفصل های مهم روابط ، ابراز امیدواری کرد که همکاری ها در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی متناسب با ظرفیت های موجود در دو کشور و نیز موضوعات و مسائل مهم منطقه ای و بینالمللی مورد توجه و علاقه مشترک بیش از پیش توسعه و تحکیم یابد.
سام اونگری وزیر امور خارجه کنیا با تاکید بر جایگاه مهم جنبش عدم تعهد بعنوان مهمترین نهاد و ساختار موجود برای همفکری و همکاری کشور های در حال توسعه در عرصه بین المللی ، اظهار داشت: از پیام دعوت جناب دکتر احمدی نژاد خرسندیم و با کمال افتخار در بهترین سطح در اجلاس شرکت خواهیم کرد و پیام دعوت را به رئیس کشورم منتقل می کنم.
وی همچنین با تشکر ازاحساسات برادرانه و پیام تبریک صالحی و صمیمانه خواندن روابط فیمابین ، آمادگی خود را برای سفر به کشورمان بمنظور برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی اعلام کرد.
افزایش توریسم ، برقراری پرواز مستقیم , تسهیل امور تجاری و سرمایه گذاری از جمله موارد مورد توافق در نشست مشترک کمیته سیاسی دو کشور در مذاکرات معاون وزیرخارجه کشورمان در نایروبی است.
پیام دعوت رئیس جمهور از همتای کنیایی برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد (نم) تسلیم وزیر خارجه این کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر،در ملاقات حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با پرفسور سام اونگری وزیر امور خارجه کنیا در نایروبی ، ضمن تسلیم پیام دعوت احمدی نژاد از کیباکی رئیس جمهور کنیا جهت حضور در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران ، پیرامون آخرین وضعیت مناسبات فیمابین و راههای گسترش بیشتر آن تبادل نظر شد.
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